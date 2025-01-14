Бастрыкин назвал число обвиняемых в деле о теракте в «Крокус Сити Холле»

Бастрыкин сообщил о 27 обвиняемых в деле о теракте в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Алексей Дегтярев

Продолжается отработка иных лиц, которые могут быть причастны к организации, подготовке и финансированию этого преступления, сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств», – добавил он. Он добавил, что всего в 2024 году в суд было направлено 293 дела о преступлениях террористического характера, включая 36 дел, связанных с финансированием терроризма.

Напомним, трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате теракта погибли 144 человека, 551 получил ранения. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Потерпевшими по делу признали более 1,7 тыс. человек.