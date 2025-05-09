Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза
Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист для присвоения его отцу звания Героя Советского Союза.
Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать Вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца званием Героя Советского Союза», – обратился российский лидер к президенту Казахстана.
Токаев поблагодарил Путина и поздравил президента и народ России с Днем Победы.
Напомним, Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях северо-западнее Еглиевца в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.
Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.