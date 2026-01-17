Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
ГАЗ подал иск к Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро
Горьковский автомобильный завод подал иск против германской компании Starrag GmbH на сумму 493,8 тыс. евро (около 45 млн рублей), сообщает NN.RU. Данные о судебном разбирательстве появились в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области. Причины подачи иска со стороны ГАЗа пока не раскрываются.
Starrag GmbH считается одним из ведущих европейских производителей оборудования для обработки металлов. Разбирательство между заводом и немецкой компанией начнётся в арбитраже в октябре этого года.
Ранее, в 2024 году, Арбитражный суд уже частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen, который был связан с досрочным расторжением договора на сборку машин в Нижнем Новгороде. По решению суда, Volkswagen должен выплатить автозаводу 16,9 млрд рублей за упущенную выгоду и нанесённый ущерб.
Кроме того, в апреле прошлого года завершился судебный спор между ГАЗом и торговой сетью «Лента» из-за игрушечной машинки скорой помощи.
