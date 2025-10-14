Кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации

Sohu: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире

Tекст: Дарья Григоренко

Китайское издание Sohu оценило влияние нового оружия, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин. Разработка способна изменить стратегический баланс в мире, считают авторы материала, передает Lenta.Ru.

Автор материала предположил, что речь идет о крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Она отличается большой дальностью и способна обходить любые системы противоракетной обороны, а ее высокая скорость не оставит противнику времени на реакцию.

«Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – говорится в публикации.

Ранее китайские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».