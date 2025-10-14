Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации
В следующем году в России намерены создать и опробовать новый беспилотный грузовик пятого уровня автоматизации, который сможет передвигаться полностью без водителя, сообщил кабмин по итогам совещания под руководством вице-премьера Виталия Савельева по развитию беспилотного транспорта.
Разработка и тестирование полностью беспилотного грузового автомобиля пятого уровня автоматизации запланированы на 2026 год, передает ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.
Это решение было принято по итогам совещания под руководством вице-премьера Виталия Савельева по развитию беспилотного транспорта.
Высокоавтоматизированные транспортные средства пятого уровня способны передвигаться по дорогам без какого-либо сопровождения водителя. Утвержденный план развития беспилотного грузового движения предусматривает расширение территории эксплуатации таких автомобилей.
Также до конца 2026 года будет создана и введена в эксплуатацию система цифровых двойников для движения беспилотных грузовиков. Она будет включать трассу М-12 «Восток», открывая новые маршруты для автономного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные грузовики начали движение по трассе М-11 «Нева».
Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.
Беспилотный грузовик Navio впервые проехал от Петербурга до Казани.