Лидер немецкой АДГ Хрупалла призвал правительство ФРГ начать диалог с Путиным

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с Россией, чтобы остановить «спираль эскалации» на Украине, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. Хрупалла отметил: «Федеральное правительство должно, наконец, говорить с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, только переговоры с российским руководством могут способствовать снижению напряженности в регионе.

Ранее представители АдГ неоднократно критиковали позицию правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и поддержке киевских властей. Хрупалла также подчеркнул, что нынешний курс Берлина ведет к дальнейшей эскалации, а не к урегулированию кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 января канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

Однако в тот же день стало известно, что Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall, примененные ВСУ для удара по Хорлам.

Напомним, что Германия разделила с Британией первое место в рейтинге недружественных правительств декабря, составленном газетой ВЗГЛЯД.



