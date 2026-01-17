Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.38 комментариев
Лидер партии АдГ заявил о необходимости диалога Германии и России
Лидер немецкой АДГ Хрупалла призвал правительство ФРГ начать диалог с Путиным
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что диалог с Россией поможет остановить конфликт на Украине.
Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с Россией, чтобы остановить «спираль эскалации» на Украине, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. Хрупалла отметил: «Федеральное правительство должно, наконец, говорить с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, только переговоры с российским руководством могут способствовать снижению напряженности в регионе.
Ранее представители АдГ неоднократно критиковали позицию правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и поддержке киевских властей. Хрупалла также подчеркнул, что нынешний курс Берлина ведет к дальнейшей эскалации, а не к урегулированию кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 января канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.
Однако в тот же день стало известно, что Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall, примененные ВСУ для удара по Хорлам.
Напомним, что Германия разделила с Британией первое место в рейтинге недружественных правительств декабря, составленном газетой ВЗГЛЯД.