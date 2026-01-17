Посол России прокомментировал слова президента Хорватии о США и Шпицбергене

Посол Корчунов назвал провокацией слова президента Хорватии о США и Шпицбергене

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посол России в Осло Николай Корчунов в интервью РИА «Новости» назвал провокационными призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание не на Гренландию, а на Шпицберген. Корчунов подчеркнул, что подобные заявления отражают тенденцию среди стран НАТО игнорировать ключевые нормы международного права даже по отношению друг к другу.

Дипломат также заявил, что Россия исходит из необходимости полного соблюдения положений Договора о Шпицбергене 1920 года, который определяет особый правовой статус архипелага и регулирует параметры его использования.

Ранее Миланович призвал Вашингтон обратить внимание не на Гренландию, а на Шпицберген. Напомним, что согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года, архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, а страны-участники, в том числе Россия, имеют равные права на использование ресурсов и посещение территории без виз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу посол Корчунов заявил, что активизация деятельности НАТО в Арктике и усиление альянса повысят напряженность в регионе.

До этого Корчунов обвинил НАТО в нарушении международного права на Шпицбергене. А еще весной прошлого года МИД России на встрече с послом Норвегии призвал Осло воздерживаться от действий, способных усилить напряженность вокруг архипелага.