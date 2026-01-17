  • Новость часаДмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    31 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    14 комментариев
    17 января 2026, 06:21

    Посол Корчунов сообщил о беспокойстве России деятельностью НАТО в Арктике

    Tекст: Катерина Туманова

    Активизация деятельности НАТО в Арктике и усиление там альянса усилит напряжённость в регионе, считает посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, российская сторона с обеспокоенностью отмечает активизацию деятельности НАТО в Арктике.

    «Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности», – заявил посол РИА «Новости».

    Корчунов добавил, что теперь присутствие НАТО способствует «появлению трещин уже внутри самого блока».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Корчунов в 2025 году заявлял, что НАТО нарушает международное право на Шпицбергене. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг  усомнился в долгом членстве США в альянсе. Во Франции заговорили о том, что страна приблизилась к мечте о выходе из НАТО.

    14 января 2026, 16:20
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    14 января 2026, 11:47
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 19:07
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    16 января 2026, 01:07
    Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики, подчеркнул посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат напомнил о пресс-конференции в Вашингтоне, где министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил отсутствие угрозы Гренландии со стороны России и Китая, передает ТАСС.

    «Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», – заявил Барбин в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если США «не возьмут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

    Барбин выразил мнение, что страны НАТО, включая Данию, используют тему российской или китайской угрозы для оправдания милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что привлечение НАТО к вопросам Арктики и Гренландии ведет к усилению военной напряженности, а не к укреплению безопасности региона.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

    14 января 2026, 14:25
    В НАТО начали перебрасывать тяжелую военную авиацию в польский Жешув

    Tекст: Дарья Григоренко

    В польском Жешуве зафиксирован значительный рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО.

    Как пишет «Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые ресурсы, в последние дни в местный аэропорт прибыли британский Boeing C-17A Globemaster II, два канадских Lockheed CC-130J Hercules, бельгийский Airbus A400M Atlas и два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT, передает телеканал 360.

    Сообщается, что часть прибывших транспортников занимается перевозкой военных грузов, а Airbus A330 используется также для дозаправки боевых самолетов дальней авиации НАТО. Такая активность наблюдается на фоне продолжающейся поддержки западными странами ВСУ.

    Жешув с началом спецоперации на Украине стал ключевым логистическим узлом НАТО для снабжения ВСУ боеприпасами, вооружениями и другим оборудованием.

    Ранее военный аналитик Скотт Риттер сообщил, что западным странам стоит обратить внимание на предупреждение России после применения «Орешника» по Украине.

    В декабре глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Кроме того, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.

    16 января 2026, 09:48
    Politico сообщила о подготовке британских морпехов к войне с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией, пишет газета Politico.

    Британские морские пехотинцы на базе Camp Viking («Лагерь викингов») на севере Норвегии отрабатывают сценарии противостояния с Россией в рамках учений НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Маневры проходят в условиях арктических снегов и включают имитацию действий по статье 5 Устава НАТО, регламентирующей коллективную оборону.

    Politico отмечает, что к весне 2026 года на базе будет размещено 1,5 тыс. военных, а к 2027 году их численность достигнет 2 тыс. человек. По словам командующего силами спецназа Британии бригадного генерала Джейми Нормана, учения отражают новую реальность, в которой мир уже не так стабилен, как прежде.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что утверждения о намерениях России напасть на НАТО – это «чушь», в которой пытаются убедить европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза создает «военный Шенген» для ускоренного перемещения военной техники.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет подготовку к большой войне в Европе.

    Власти Германии укрепляют железнодорожную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для быстрой переброски войск.

    14 января 2026, 22:07
    Bild: Германия может направить в Гренландию солдат на этой неделе

    Bild: Германия может направить в Гренландию военных на этой неделе

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие дни первая группа военнослужащих бундесвера может быть направлена на север, где Германия участвует в совместной операции НАТО, сообщает газета Bild.

    По информации газеты, в ближайшее время в Гренландию прибудет отряд из нескольких военнослужащих бундесвера, передает РИА «Новости».

    Представитель министерства обороны Германии на запрос издания отказался подтвердить или опровергнуть эти сведения. Источники Bild добавили, что в четверг планируется вылет первого разведывательного отряда.

    Издание отмечает, что к операции должны присоединиться и другие европейские партнеры по НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками».

    Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    15 января 2026, 11:17
    В ЕС выросли опасения по поводу планов США по Гренландии из-за Вэнса

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Дании и Гренландии сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне разговоров о захвате острова США, сообщает Politico.

    Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и его гренландский коллега прибыли в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Марко Рубио, передает Politico.

    Однако встреча неожиданно прошла с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого европейские дипломаты считают крайне жестким противником Старого Света.

    По словам анонимного европейского дипломата, назначение Вэнса на переговоры вызвало у европейской стороны тревогу. «Вэнс нас ненавидит», – заявил дипломат. В ходе переговоров стороны обменялись резкими заявлениями, но договорились продолжать диалог и создать рабочую группу для поиска компромисса.

    Расмуссен отметил, что обсуждение не привело к согласию: «Желание президента завладеть Гренландией для нас неприемлемо, и потому между нами сохраняется фундаментальное разногласие». Он подчеркнул, что Дания и Гренландия настаивают на уважении территориальной целостности Королевства и права на самоопределение жителей острова.

    В материале отмечается, что действия и заявления Вэнса вызывают растущее недоверие и опасения среди европейских союзников США, особенно на фоне угроз о возможном использовании военной силы и критики в адрес НАТО.

    Некоторые европейские чиновники опасаются, что влияние Вэнса на Трампа может обострить ситуацию не только вокруг Гренландии, но и в отношении НАТО и Украины. В то же время, несмотря на резкость переговоров, стороны договорились избегать эскалации и продолжать консультации.

    Ранее Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по вопросу Гренландии.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что встреча в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была посвящена вопросам безопасности в Арктике и поиску совместных решений по стабильности региона.

    Дания не смогла изменить позицию Вашингтона относительно планов включения Гренландии в состав США.

    Европейские лидеры ищут компромисс по вопросу Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог заявить о победе и сохранить единство НАТО.

    15 января 2026, 17:40
    Путин назвал кризис на Украине следствием игнорирования интересов России

    Путин назвал кризис на Украине следствием политики расширения НАТО

    Путин назвал кризис на Украине следствием игнорирования интересов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что кризис вокруг Украины возник как прямое следствие многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного продвижения НАТО к российским границам.

    По словам Путина, несмотря на публичные обещания, альянс продолжал расширяться и создавать угрозы для безопасности России.

    «Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО – вопреки данным нам публичным обещаниям», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на восток.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    15 января 2026, 22:33
    Фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

    Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на всестороннюю поддержку Евросоюза, включая политическую, экономическую и финансовую, передает ТАСС.

    Однако, по ее словам, вопросы безопасности региона находятся в ведении НАТО. Она также подчеркнула, что Арктика и вопросы безопасности в регионе остаются важными для ЕС, и союз продолжит работать с партнерами и союзниками, включая США, чтобы гарантировать стабильность в этом регионе. По словам главы ЕК, ЕС будет способствовать обеспечению безопасности в Арктике совместно с другими странами.

    Ранее в Вашингтоне прошли консультации между главами МИД Дании и Гренландии и американскими официальными лицами. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что на этих переговорах не удалось убедить США отказаться от планов по присоединению Гренландии. Кроме того, Расмуссен подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для безопасности в районе Гренландии.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила запуск процесса по формированию обновленной европейской стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    15 января 2026, 19:20
    Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии

    Нидерланды отправили одного офицера на миссию в Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военная разведывательная миссия НАТО в Гренландии пройдет с участием офицера из Нидерландов, сообщили в Минобороны королевства.

    О направлении одного офицера морского флота Нидерландов для участия в разведывательной миссии в Гренландии сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, передает РИА «Новости». Миссия осуществляется по приглашению Дании и проводится в рамках военных учений в Арктике.

    В заявлении министра обороны Нидерландов отмечается: «Нидерланды совместно с другими союзниками по НАТО проводят совместную разведывательную миссию в Гренландии в рамках военных учений в Арктике. Разведку возглавляет Дания, а министерство обороны направляет офицера из Королевского военно-морского флота Нидерландов». Миссия пройдет с четверга по субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    16 января 2026, 14:04
    Песков напомнил о позиции Трампа по международному праву и Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента США Дональда Трампа международное право не было приоритетом.

    Песков, говоря о ситуации вокруг Гренландии, напомнил слова Дональда Трампа о том, что международное право «не является для него приоритетом», передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что ситуация с Гренландией выглядит экстраординарной с точки зрения международного права.

    «Ситуация развивается по какой-то другой траектории, и мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой», – отметил Песков.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    Песков заявил, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что схватка за Гренландию приближает конец НАТО.

    17 января 2026, 00:10
    Посол Барбин заявил о способности России отвадить НАТО от провокаций на Балтике

    Посол Барбин: Россия сможет разубедить НАТО устраивать провокации на Балтике

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет широкий набор мер для предотвращения провокаций НАТО и ограничения свободы судоходства на Балтике, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

    «У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике», – заявил посол ТАСС.

    Барбин отметил, что в арсенале России не только дипломатические протесты, так как российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов.

    Дипломат заверил, что любые попытки НАТО ограничить свободу судоходства для судов с российскими грузами или под российским флагом будут встречены самым решительным противодействием.

    «Россия не допустит регулирования вопросов судоходства в Балтийском море по лекалам НАТО и Европейского союза», – подчеркнул он.

    Посол напомнил о необходимости соблюдения международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании в августе 2025 года назвал беспочвенными слухи о «нападении» на Балтию. Дания нарастила военный контингент на балтийском острове Борнхольм. Дания стала председателем Евросоюза, и ее действия указывают на то, что противостояние с Россией будет для страны приоритетом, отмечала газета ВЗГЛЯД.

    16 января 2026, 12:27
    Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии

    Полянский заявил о неспособности ЕС защитить Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии, заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    По словам Полянского, «критика внутри есть, но она приглушенная», а в случае обострения ситуации «Евросоюз в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность».

    Полянский подчеркнул, что подобное поведение подрывает европейские заявления о приверженности принципам, передает РИА «Новости».

    Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, а за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    15 января 2026, 13:12
    Минобороны Турции сообщило о патрулировании ВВС пространства Эстонии и Румынии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция с августа по ноябрь наступившего года будет осуществлять патрулирование воздушного пространства Эстонии и с декабря по март будущего года – Румынии в рамках НАТО, сообщило Минобороны республики.

    Турция с августа по ноябрь 2026 года осуществит воздушное патрулирование Эстонии, а с декабря 2026 года по март 2027 года – Румынии, передает ТАСС.

    В Минобороны страны сообщили: «Проведение операций по патрулированию воздушного пространства Эстонии в рамках задач по защите воздушного пространства НАТО планируется в период с августа по ноябрь 2026 года и Румынии – в период с декабря 2026 года по март 2027 года».

    Ранее турецкие ВВС уже привлекались к подобным миссиям в других странах НАТО. В частности, Турция осуществляла патрулирование воздушного пространства Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года, а также Румынии с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство НАТО запросило у Турции истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства Эстонии.

