BZ сообщила, что Франция приблизилась к мечте о выходе из НАТО

Инициатором выступила вице-председатель Национального собрания и член левой партии «Непокорная Франция» Клеманс Гетте, которая не желает мириться с тем, что США наделяют ЕС статусом вассального государства.

Выход Франции из НАТО долгое время был позицией «непокорной Франции», пояснил Гетте в интервью Berliner Zeitung (BZ). Однако дискуссия приобрела новую актуальность благодаря «сознательному решению Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике», которая открыто оправдана в новой Стратегии национальной безопасности США.

По словам Гетте, действия США говорят о том, что страна «официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности» и фактически присваивают ЕС статус вассального государства. Крайне необходимо признать это и «больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзника».

Даже президент Франции Эммануэль Макрон назвал НАТО «мертвым мозгом», и это вписывается в давнюю французскую традицию стратегической дистанции от США, восходящую к временам Шарля де Голля.

«Макрон еще в начале своего президентского срока в 2017 году заявлял, что его политический проект заключается в отделении Европы от США и превращении её в независимого игрока», – напоминает газета.

На этом фоне, резюмирует издание, предложение Гетте представляет собой шаг, выводящий на первый план обостряющуюся дискуссию о стратегической автономии Европы и вопрос о том, сохранится ли место Франции в НАТО в будущем.

