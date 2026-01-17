Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.28 комментариев
BZ сообщила, что Франция приблизилась к мечте о выходе из НАТО
Впервые в парламент Франции внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО, инициатором стала левый депутат Клеманс Гетте, которая заявила, что Франция должна стать «неприсоединившейся державой».
Инициатором выступила вице-председатель Национального собрания и член левой партии «Непокорная Франция» Клеманс Гетте, которая не желает мириться с тем, что США наделяют ЕС статусом вассального государства.
Выход Франции из НАТО долгое время был позицией «непокорной Франции», пояснил Гетте в интервью Berliner Zeitung (BZ). Однако дискуссия приобрела новую актуальность благодаря «сознательному решению Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике», которая открыто оправдана в новой Стратегии национальной безопасности США.
По словам Гетте, действия США говорят о том, что страна «официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности» и фактически присваивают ЕС статус вассального государства. Крайне необходимо признать это и «больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзника».
Даже президент Франции Эммануэль Макрон назвал НАТО «мертвым мозгом», и это вписывается в давнюю французскую традицию стратегической дистанции от США, восходящую к временам Шарля де Голля.
«Макрон еще в начале своего президентского срока в 2017 году заявлял, что его политический проект заключается в отделении Европы от США и превращении её в независимого игрока», – напоминает газета.
На этом фоне, резюмирует издание, предложение Гетте представляет собой шаг, выводящий на первый план обостряющуюся дискуссию о стратегической автономии Европы и вопрос о том, сохранится ли место Франции в НАТО в будущем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский писатель Руссе. призвал Париж выйти из НАТО и сблизиться с Россией. Экс-премьер Польши предположил выход США из НАТО из-за Гренландии. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе.