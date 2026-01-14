Экс-премьер Польши предположил выход США из НАТО из-за Гренландии

Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.7 комментариев
Экс-премьер Польши Миллер предположил выход США из НАТО из-за Гренландии
Бывший премьер Польши Лешек Миллер считает, что США могут выйти из НАТО, если Дания окажет вооруженное сопротивление аннексии Гренландии.
США могут покинуть НАТО, если Дания окажет вооруженное сопротивление попытке аннексии Гренландии, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер, передает РИА «Новости». Он отметил, что в случае военного конфликта на острове и появления жертв может возникнуть угроза для всего Североатлантического альянса.
По словам Миллера, если бы в подобной ситуации «мы услышали выстрелы, смертельные случаи и так далее, тогда нужно пристегнуться и очень внимательно следить за развитием ситуации, ведь это угроза для Североатлантического пакта». Политик добавил, что США могли бы заявить: «хорошо, если вы хотите сражаться с нами, мы выходим из НАТО».
Миллер также подчеркнул, что Североатлантический альянс без участия США, по его мнению, не способен представлять серьезную военную силу. Он заявил: «НАТО без США – это бумажный тигр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры ищут компромисс по вопросу Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО.
Сенаторы США Джинн Шахин и Лиза Мурковски разработали законопроект, который предлагает запретить использование средств Госдепартамента и Пентагона для блокады, оккупации или аннексии территорий стран-участниц НАТО.
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен в ее словах, что гренландский вопрос может разрушить альянс.