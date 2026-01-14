Экс-премьер Польши предположил выход США из НАТО из-за Гренландии

Экс-премьер Польши Миллер предположил выход США из НАТО из-за Гренландии

Tекст: Елизавета Шишкова

США могут покинуть НАТО, если Дания окажет вооруженное сопротивление попытке аннексии Гренландии, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер, передает РИА «Новости». Он отметил, что в случае военного конфликта на острове и появления жертв может возникнуть угроза для всего Североатлантического альянса.

По словам Миллера, если бы в подобной ситуации «мы услышали выстрелы, смертельные случаи и так далее, тогда нужно пристегнуться и очень внимательно следить за развитием ситуации, ведь это угроза для Североатлантического пакта». Политик добавил, что США могли бы заявить: «хорошо, если вы хотите сражаться с нами, мы выходим из НАТО».

Миллер также подчеркнул, что Североатлантический альянс без участия США, по его мнению, не способен представлять серьезную военную силу. Он заявил: «НАТО без США – это бумажный тигр».

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры ищут компромисс по вопросу Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО.

Сенаторы США Джинн Шахин и Лиза Мурковски разработали законопроект, который предлагает запретить использование средств Госдепартамента и Пентагона для блокады, оккупации или аннексии территорий стран-участниц НАТО.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен в ее словах, что гренландский вопрос может разрушить альянс.