    Ликвидацию Молдавии притормозят сразу два региона
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    Бастрыкин назвал число убитых Киевом мирных жителей Донбасса с 2014 года
    Шесть младенцев из роддома в Новокузнецке попали в реанимацию
    В Киеве возник дефицит питьевой воды и хлеба
    Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    20 комментариев
    14 января 2026, 11:47 • Новости дня

    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    Комментарии (24)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии

    Американист Дудаков: Законопроект республиканца Файна об аннексии Гренландии – популизм

    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всем бюджетом заведует Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки Гренландии нужна будет «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели очень скептически относятся к аннексии острова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставления ей статуса штата.

    «Законопроект об аннексии Гренландии – не более чем популистская инициатива», – считает американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что автор документа – Рэнди Файн – ярый трампист и довольно маргинален. «Он неоднократно попадал в самые разные скандалы. Один из последних разразился в декабре 2025 года: законодатель призывал депортировать всех мусульман из Америки», – уточнил политолог.

    Теперь Файн взялся за Гренландию. Однако вероятность принятия его законопроекта крайне мала. «Всеми бюджетными вопросами заведует именно Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии. Демократы в Сенате заблокируют инициативу», – считает Дудаков.

    Он указал, что Белый дом рассматривает разные пути и способы, как заполучить Гренландию. «Среди них – военный сценарий, в реализацию которого я не верю, а также экономический. Например, американское руководство обещает Нууку некие масштабные инвестиции в случае согласия на ассоциацию с США. Есть и более экстравагантные предложения – заплатить каждому гренландцу по 100 тыс. долларов за согласие стать гражданином Штатов», – детализировал эксперт.

    По его мнению, вероятность успеха планов Вашингтона низкая. «Дания не согласится на американские условия. Да и в целом мы видим настрой гренландского общества, где 80% выступает против того, чтобы присоединяться к США. Поэтому на текущий момент все эти законопроекты не более чем информационный шум», – заключил Дудаков.

    Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

    «Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.

    В случае принятия закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Американский лидер должен будет представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.

    Параллельно конгрессмен-демократ Джимми Гомес внес на рассмотрение законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения» острова правительством США.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Комментарии (6)
    13 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    Комментарии (4)
    14 января 2026, 02:37 • Новости дня
    Трамп выступил с угрозой в адрес премьера Гренландии Нильсена
    Трамп выступил с угрозой в адрес премьера Гренландии Нильсена
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

    «Что ж, это их проблема. Это их проблема», – заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

    О самом Нильсене Трамп сказал, что «не знает, кто он». «Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу. Любые предложения о продаже территории отвергаются, сказал он.

    Комментарии (3)
    14 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп обратился к союзникам США с призывом срочно покинуть территорию Ирана.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.

    До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 09:00 • Новости дня
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Санкционная политика Евросоюза привела страны объединения к экономической стагнации, передает ТАСС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нынешнюю ситуацию в экономике ЕС.

    По словам Володина, экономика стран Евросоюза не показывает роста, а действующие лидеры этих государств должны задуматься о последствиях своей политики. Он отметил: «Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций.

    Ранее санкционные списки ЕС дополнили 17 физических лиц и четыре организации из России. Также совет Евросоюза ввел санкции против 41 нефтяного танкера, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 14:59 • Новости дня
    The Daily Beast: Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио оказался в неудобном положении после того, как президент США Дональд Трамп подарил ему туфли значительно большего размера, сообщил портал The Daily Beast.

    Марко Рубио, госсекретарь США, был вынужден носить туфли не по размеру, подаренные президентом Дональдом Трампом, из-за насмешек со стороны американского лидера, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

    По информации издания, на Капитолийском холме Рубио заметили в новых туфлях, которые оказались ему явно велики.

    Газета The New York Times сообщает: Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время недавнего интервью похвастались обувью, которую им подарил Трамп. На одном из праздничных мероприятий Вэнс рассказал, что президент резко раскритиковал их с Рубио выбор обуви на «важном совещании», после чего прервал встречу для просмотра каталога обуви.

    По словам Вэнса, Трамп подарил им по четыре пары новых туфель и уточнил их размеры, однако не все пары подошли. Когда другой чиновник признался, что носит обувь маленького размера, Трамп не упустил случая пошутить над этим. «Знаете, о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви», – привел слова президента вице-президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского флага. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, указав, что эти цвета присутствуют и на флаге США. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали выбрать строгий деловой костюм перед важной встречей с Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 16:04 • Новости дня
    На Дунае в Румынии затонула баржа с удобрениями

    В Румынии затонула баржа с удобрениями, возник риск загрязнения Дуная

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе румынского города Зимнича затонула баржа с азотными химическими удобрениями, что создало угрозу загрязнения реки Дунай, отмечают местные СМИ

    Баржа, перевозившая более 1100 тонн азотных химических удобрений, затонула на Дунае рядом с городом Зимнича, передает РИА «Новости» со ссылкой на Digi24. Инцидент произошел после того, как несколько дней назад члены экипажа сообщили о риске затопления судна. Во вторник судно вместе с грузом полностью ушло под воду.

    В сообщении телеканала указывается, что произошедшее создало реальную угрозу загрязнения Дуная химическими веществами. Представители национальной компании «Воды Румынии» уже взяли пробы воды для анализа степени возможного загрязнения и его влияния на окружающую среду.

    Власти связались с экипажем баржи и компанией-владельцем судна, чтобы согласовать действия по ликвидации последствий аварии. Им было поручено принять меры для устранения угрозы загрязнения реки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе порта Одессы затонул паром с техникой из Румынии, а румынские военные понесли потери.

    До этого в октябре 2025 года службы Румынии искали грузовое судно, затонувшее у берегов Варны, на борту которого находились десять моряков.

    Ранее в ходе учений НАТО Saber Guardian 23 в Румынии на реке Борча затонул бронетранспортер Piranha 3.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:22 • Новости дня
    МИД Китая прокомментировал новые пошлины США за торговлю с Ираном

    МИД КНР: Пекин защитит свои интересы при введении США пошлин на торговлю с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в вопросе пошлин остается неизменной, передает РИА «Новости».

    «Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», – отметила она.

    Напомним, Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    Нефть подорожала на фоне новых мер США против Ирана.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш раскрыл тайные поставки оружия на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Предыдущее правительство Чехии тайно выделило более 17 млрд крон (около 822 млн долларов) на оружие для Киева, при этом детали сделки оставались сверхсекретными до последнего времени, сообщил действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

    По словам Бабиша, предыдущий кабинет министров под руководством Петра Фиалы тайно направил Украине вооружение на сумму 17,1 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 822 млн долларов, передает ТАСС.

    Бабиш подчеркнул, что эти средства были выделены из чешского бюджета без широкой огласки, а сама операция была максимально засекречена.

    Он также отметил, что нынешнее правительство больше не планирует финансово поддерживать поставки вооружения Киеву, но продолжит координировать европейские инициативы по военной помощи для других иностранных партнеров.

    Бывший премьер-министр Чехии Фиала подверг критике раскрытие этой информации, заявив, что это может поставить под угрозу безопасность людей и компаний, задействованных в поставках оружия.

    Бабиш ранее обещал отменить участие Чехии в так называемой «снарядной инициативе», однако после переговоров в Париже с лидерами «коалиции желающих» изменил свою позицию и поддержал сохранение проекта без финансового вклада со стороны республики.

    Инициативу по поставке снарядов Украине поддерживает президент Чехии Петр Павел, в то время как против нее выступает движение SPD, входящее в правящую коалицию. Глава движения Томио Окамура, согласно чешским СМИ, сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне руководства коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек выступил против проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США.

    На здании правительства Чехии теперь размещен флаг Евросоюза вместо украинского.

    Чешское правительство отказывается выделять средства из бюджета на инициативу по поставке снарядов для ВСУ, однако программа может продолжаться за счет других стран.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 16:28 • Новости дня
    Дания нарастила военный контингент на балтийском острове

    Дания расширила свой военный контингент на острове Борнхольм на Балтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных.

    Дания расширяет военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море под предлогом угрозы со стороны России, передает РИА «Новости».

    Газета Pais со ссылкой на главу датских сухопутных сил Петера Бойсена отмечает, что прямой угрозы острову нет, однако власти страны считают необходимым укреплять оборону. Бойсен в интервью заявил: «В данный момент прямой угрозы Борнхольму нет, но мы должны быть готовы. Это лучший способ избежать войны».

    В июне 2025 года вооруженные силы Дании впервые за 25 лет объявили о размещении постоянного полка на Борнхольме в связи со стратегическим значением острова и изменениями в сфере безопасности. В начале января 2026 года было сообщено о прибытии новых бронетранспортеров Patria 6x6, общее число которых в будущем должно достичь 129, но пока что поступило только 15 единиц.

    Посол России в Копенгагене Владимир Барбин ранее заявил, что постоянное размещение датских военных на Борнхольме свидетельствует о формировании Данией региональной системы безопасности, направленной против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее истребители вооруженных сил Дании были подняты в воздух над Борнхольмом якобы из-за  атаки БПЛА.

    До сих пор точно не известно, были ли истребители подняты над Борнхольмом для дела или из-за ложной тревоги. Однако в тот же день в Дании объявили массовый призыв резервистов.

    А через три дня Швеция предоставила Дании систему борьбы с беспилотниками, что Financial Times назвала «особо унизительной» процедурой для Копенгагена.

    Дания стала председателем Евросоюза, и ее действия указывают на то, что противостояние с Россией будет для страны приоритетом, отмечала газета ВЗГЛЯД.

    Комментарии (3)
    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    Комментарии (0)
