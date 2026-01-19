Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми выросло до 24 человек

Tекст: Ольга Иванова

Одна из пострадавших при взрыве и пожаре в учебном центре МВД по Коми скончалась в реанимации республиканской клинической больницы, передает ТАСС.

В Минздраве сообщили: «С момента происшествия пациентка находилась в реанимации, сначала в горбольнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице. Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью».

Число пострадавших в результате взрыва и пожара в учебном центре МВД по Коми возросло до 24. В пресс-службе Минздрава Коми уточнили, что 19 человек были госпитализированы, ещё пять обратились за медицинской помощью позже и проходят амбулаторное лечение.

Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу начальника учебного центра МВД по Коми Антона Дашевского, сообщили в следственном управлении СК по региону. Дашевский задержан и отстранён от исполнения служебных обязанностей. Его подозревают в превышении должностных полномочий – он разрешил проводить занятия в актовом зале, где проводился ремонт и находились легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой.

В результате нештатного применения учебно-имитационной гранаты в центре МВД Сыктывкара 19 человек остаются в больницах.

Взрыв светошумовой гранаты произошел 15 января в здании центра профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе Сыктывкара.