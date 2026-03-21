Два дрона ВСУ сбили над Тульской областью

Два украинских беспилотника сбили над Тульской областью

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два украинских беспилотника были уничтожены в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в Мах. По его словам, воздушные цели были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России.

Как уточнил Миляев, по предварительным данным, жертв и разрушений среди жителей и объектов инфраструктуры нет.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 283 украинских беспилотников за ночь субботы, часть которых была сбита над Тульской областью.

Также в субботу в Уфе сбитые беспилотники ранили двух строителей, упав на строящийся дом в микрорайоне Затон. До этого, в ночь на 7 марта системы противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотников над Тульской областью, тогда жертв и разрушений также не было.



