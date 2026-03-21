В Воронеже задержали подозреваемых в серии поджогов вышек связи

В Воронеже арестовали мужчину и женщину за поджог вышек связи

Tекст: Мария Иванова

По данным следствия, в ночь на 19 марта злоумышленники испортили оборудование на улицах Волкова, проезде Маяковского и в селе Ямное, передает РИА «Новости».

Поджигатели скрылись с места преступления, однако правоохранителям удалось вычислить их личности.

В региональном главке МВД сообщили подробности о фигурантах. «Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района. Молодых людей подозревают в совершении серии поджогов объектов связи», – говорится в релизе ведомства.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. На время расследования суд отправил обоих фигурантов в следственный изолятор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году двое жителей Воронежа были осуждены на длительные сроки за совершение теракта на объекте связи.

В Татарстане сотрудники МВД задержали подозреваемого в серии поджогов оборудования сотовых операторов.

В Новосибирской области силовики установили личности восьми причастных к повреждению вышек граждан.