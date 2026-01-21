Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
В Татарстане задержали подозреваемого в серии поджогов оборудования сотовой связи
Правоохранители Татарстана задержали 38-летнего мужчину за поджоги оборудования сотовой связи, совершенных в декабре, сообщили в региональном управлении МВД.
Подозреваемым оказался житель Казани, который занимается случайными заработками, его обвиняют в поджоге трех объектов стационарного оборудования сотовой связи, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уголовное дело завели по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следы на месте происшествия позволили установить личность подозреваемого.
Первый инцидент произошел 29 декабря в Лаишевском районе Татарстана. Уже 30 декабря подозреваемого задержали, после чего Вахитовский районный суд Казани арестовал его.
Сам задержанный пояснил, что в начале декабря в мессенджере ему поступило предложение о подработке – поджоге оборудования операторов сотовой связи, чтобы их владельцы могли получить страховую выплату.
Мужчина заявил, что понимал противоправность действий, но согласился, посчитав предложение выгодным.
Преступления он снимал на видео и отправлял «нанимателю». За каждый подтвержденный случай ему платили по 40 тыс. рублей. Установлена его причастность к еще двум поджогам – на улицах Светлой и Кооперативной в Казани. За эти преступления он также получил вознаграждение.
Ранее в Новосибирской области задержали восемь человек по подозрению в серии поджогов и повреждении оборудования вышек сотовой связи.
До этого в Ростовской области жителя заподозрили в поджоге сотовой вышки по заданию украинских спецслужб.