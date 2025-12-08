ФСБ сообщила о задержании россиянина по подозрению в госизмене

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанным оказался россиянин 2004 года рождения, он подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Он контактировал с сотрудником СБУ через Telegram, также он добровольно согласился предоставлять им помощь в деятельности против безопасности России. За денежное вознаграждение он поджег термошкаф на сотовой вышке, выполняя указания куратора.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена», ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

На прошлой неделе ФСБ в Севастополе предотвратила покушение на одного из командиров Черноморского флота. Для нападения планировалось использовать самодельную бомбу, заложенную в автомобиль.

До этого ФСБ уничтожила в Крыму агента военной разведки Украины при попытке теракта против российского офицера.