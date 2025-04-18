Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.2 комментария
В Воронеже осудили участников подрыва станции связи
Воронежцы получили 12 и 14 лет за поджог базовых станций мобильного оператора
Двое жителей Воронежа осуждены на длительные сроки заключения за совершение террористического акта на объекте связи, они получили задание через иностранный мессенджер поджечь базовые станции мобильного оператора за вознаграждение в 20 тыс. рублей.
Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор жителям Воронежа, Владлену Кириченко и Владиславу Желякову, за организацию террористического акта на объекте связи, сообщает ТАСС. Судебное решение уже вступило в законную силу.
По данным следствия, обвиняемые получили задание через иностранный мессенджер на поджог технологического оборудования базовой станции мобильного оператора. За это им было обещано вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. В результате один подрыв был успешным, а второй не удался.
Оперативные действия сотрудников УФСБ позволили выявить и задержать преступников. Следственное подразделение управления возбудило и расследовало уголовные дела против Кириченко и Желякова. Суд нашел собранные доказательства достаточными и признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.
Кириченко приговорен к 14 годам лишения свободы, первые три года которых он проведет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Желяков получил 12 лет заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, затем в колонии строгого режима. После освобождения им будет наложено ограничение свободы на полтора года и год соответственно.
В пятницу 2-й Западный окружной военный суд вынес 15-летний срок 19-летнему Кириллу Фомичеву за совершение двух терактов и сотрудничество с украинской организацией. Накануне Дорогомиловский суд Москвы арестовал подростка за поджог и теракт, совершенные по указке мошенников, которые выманили у него деньги и убедили совершить преступление под предлогом помощи правоохранительным органам. В этом же суде ранее вынесли приговор пятерым обвиняемым по делу о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево в столице.