В Воронеже осудили участников подрыва станции связи

Воронежцы получили 12 и 14 лет за поджог базовых станций мобильного оператора

Tекст: Мария Иванова

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор жителям Воронежа, Владлену Кириченко и Владиславу Желякову, за организацию террористического акта на объекте связи, сообщает ТАСС. Судебное решение уже вступило в законную силу.

По данным следствия, обвиняемые получили задание через иностранный мессенджер на поджог технологического оборудования базовой станции мобильного оператора. За это им было обещано вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. В результате один подрыв был успешным, а второй не удался.

Оперативные действия сотрудников УФСБ позволили выявить и задержать преступников. Следственное подразделение управления возбудило и расследовало уголовные дела против Кириченко и Желякова. Суд нашел собранные доказательства достаточными и признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Кириченко приговорен к 14 годам лишения свободы, первые три года которых он проведет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Желяков получил 12 лет заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, затем в колонии строгого режима. После освобождения им будет наложено ограничение свободы на полтора года и год соответственно.

В пятницу 2-й Западный окружной военный суд вынес 15-летний срок 19-летнему Кириллу Фомичеву за совершение двух терактов и сотрудничество с украинской организацией. Накануне Дорогомиловский суд Москвы арестовал подростка за поджог и теракт, совершенные по указке мошенников, которые выманили у него деньги и убедили совершить преступление под предлогом помощи правоохранительным органам. В этом же суде ранее вынесли приговор пятерым обвиняемым по делу о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево в столице.