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Москвич получил 15 лет за теракты и сотрудничество с Украиной
Суд приговорил 19-летнего москвича к 15 годам за теракты и сотрудничество с Украиной
2-й Западный окружной военный суд вынес 15-летний срок 19-летнему Кириллу Фомичеву за совершение двух терактов и сотрудничество с украинской организацией.
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему москвичу Кириллу Фомичеву, который признал вину в совершении двух терактов и сотрудничестве с украинской организацией, сообщает ТАСС. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы на два года после отбытия наказания.
Фомичев был признан виновным по статье 275.1 УК РФ за сотрудничество с иностранным государством, а также по статье 205 УК РФ за террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия. Эти преступления совершены группой лиц, что отягчило наказание.
Согласно материалам дела, Фомичев участвовал в подготовке и реализации террористических актов в Москве, что привело к серьезным последствиям. Подробности его сотрудничества с украинской организацией остаются конфиденциальными, но суд установил факт его участия в преступной деятельности, опасной для общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы арестовал подростка за поджог и теракт по указке мошенников, которые выманили у него деньги и убедили совершить преступление под предлогом помощи правоохранительным органам. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесли приговор пятерым обвиняемым по делу о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево в столице, которые получили различные сроки лишения свободы.