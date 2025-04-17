В Москве арестовали школьника за теракт с поджогом по указке мошенников

В Москве арестовали 14-летнего подростка за теракт по заданию мошенников

Tекст: Вера Басилая

Дорогомиловский суд Москвы арестовал 14-летнего подростка, обвиняемого в теракте. По информации следствия, подросток поджег релейный шкаф у железной дороги и бросил бутылку с горючей смесью в административное здание по заданию телефонных мошенников. Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ, передает ТАСС.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что подросток стал жертвой обмана.

«Он сам отличник, победитель школьных олимпиад. Но он очень честный и доверчивый, так его воспитали, – заявила Меркачева.

Мошенники, представившись сотрудниками министерства образования, получили доступ к его личным данным и выманили крупную сумму денег. Затем, под видом помощи российским правоохранительным органам, убедили совершить поджог.

В связи с этим Меркачева обратилась в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести экспертизу психологического состояния подростка в момент преступления, а также предложила рассмотреть в Госдуме вопрос о разработке законодательства, учитывающего состояние жертв мошенников.

В Москве также задержали еще одного 14-летнего подростка по подозрению в поджоге квартиры в одной из многоэтажек. По данным ГУ МВД, ему обещали денежное вознаграждение за выполнение задания неизвестного заказчика. Подросток поджег входную дверь квартиры, записав это на видео по указанию через мобильный телефон.

Ранее Орловский областной суд признал виновным в государственной измене и диверсии подростка, который совершил поджог релейного шкафа по заданию ГУР Украины, и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев в воспитательной колонии.

В Вязьме задержали пятнадцатилетнего подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата в центре патриотического воспитания «Долг», возбуждено дело о теракте.

Также тринадцатилетний подросток из Нахабина поджег павильон в торговом центре, находясь под давлением мошенников, которые угрожали ему обвинением в государственной измене и требовали деньги.