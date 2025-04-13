Подросток устроил поджог в ТЦ под давлением мошенников

Мошенники заставили подростка поджечь ТЦ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации, которая поступила от ТАСС, юный житель подмосковного Нахабина попал в ловушку мошенников, познакомившись через мессенджер с девочкой по имени Милана. После этого с ним связались якобы представители правоохранительных органов и обвинили его в передаче данных украинской разведке.

Мошенники потребовали от подростка видео его квартиры и информацию о месте хранения денег. Они также настаивали на перечислении 500 тыс. рублей. Не найдя нужной суммы, подросток сообщил об этом мошенникам, которые дали ему задание купить канистру с бензином и устроить поджоги.

Перед поджогом он пытался занять деньги у друзей, но, когда это не удалось, обратился к своим «кураторам». Выполняя их указания, он поджег один из павильонов торгового центра «Элизиум» и был задержан полицией.

Прокуратура Московской области настоятельно рекомендует родителям объяснять детям правила безопасного поведения в интернете. Ведомство подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить несовершеннолетним с угрозами или просьбами о выполнении каких-либо заданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после того, как в Архангельске были подожжены четыре полицейских автомобиля. Злоумышленника, который совершил поджог, задержали, и по делу ведется расследование. В другом случае мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино.