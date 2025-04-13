Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
СК возбудил дело о теракте после поджога машин полиции в Архангельске
В Архангельске возбуждено уголовное дело о теракте против молодого человека, подозреваемого в поджоге четырех служебных автомобилей полиции по указанию неустановленных лиц, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту поджога четырех автомобилей полиции в Архангельске, сообщает РИА «Новости». По данным следствия, 21-летний подозреваемый облил машины горючей жидкостью и поджег их. Инцидент произошел возле батальона ППСП УМВД России по Архангельску.
В результате пожара три автомобиля получили серьезные повреждения. Возгорание было оперативно потушено сотрудниками экстренных служб, пострадавших нет. Подозреваемый был задержан на месте. По его словам, он действовал под влиянием неизвестных лиц, с которыми общался по телефону.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. Дело возбуждено по статье 205 УК РФ, касающейся террористического акта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Архангельске произошел поджог четырех служебных автомобилей полиции, припаркованных на территории, прилегающей к административному зданию городского УМВД на улице Попова.