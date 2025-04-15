Вынесены приговоры по делу о поджоге спасательного вертолета в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемые получили различные сроки лишения свободы, передает ТАСС.

Станислав Хамидулин осужден на 17,5 лет, Данила Ямсков – на 17 лет, Никита Булгаков – на 18 лет, Роман Яковец – на 17 лет и семь месяцев, а Анастасия Мочалина – на 12,5 лет.

Фигуранты дела по заданию лиц, связанных с Главным разведывательным управлением Украины, подожгли релейный шкаф на железной дороге, а затем вертолет. Их действия квалифицировали по статьям о теракте и диверсии.

Все осужденные, кроме Мочалиной, будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима.

Во время следствия выяснилось, что Хамидулин был завербован спецслужбами Украины и организовал группу через интернет, пообещав сообщникам деньги. Обвиняемые снимали свои действия на видео для отчета перед кураторами. Все участники группы выросли в Норильске и переехали в Москву. Мочалина остается студенткой первого курса одного из вузов.

Напомним, прокуратура запрашивала в суде для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 19 лет.