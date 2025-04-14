Обвиняемым в поджоге вертолета в Остафьеве запросили до 19 лет

Прокурор запросил от 13 до 19 лет тюрьмы обвиняемым за поджог вертолета в Остафьево

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, в 2-м Западном окружном военном суде в Новой Москве проходит слушание дела о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево. Прокуратура запросила для пяти обвиняемых сроки лишения свободы от 13 до 19 лет.

Во время прений сторон представитель прокуратуры заявил: «Прошу назначить наказание: Станиславу Хамидулину – в виде лишения свободы на срок 19 лет, Даниле Ямскову – на срок 19 лет, Никите Булгакову – на 19 лет, Роману Яковцу – на 19 лет и Анастасии Мочалиной – на 13 лет».

По версии следствия, Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, организовал преступную группу, обещая своим сообщникам денежное вознаграждение. Группа подожгла вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Обвиняемые – выходцы из Норильска, но проживают в Москве. Образование у них среднее и среднее специальное, Мочалина является студенткой первого курса.

Преступление было совершено в апреле 2024 года на стоянке «Северная» в аэропорту Остафьево. Ущерб составил почти 700 млн рублей.