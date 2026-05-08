Россиян предупредили о сборе мошенниками денег на подарки ветеранам к 9 мая

Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская исполнительница поделилась мнением о допустимости финансовой деятельности для покинувших страну коллег по сцене, передает РИА «Новости». По ее словам, ведение коммерческих проектов в России остается возможным при строгом соблюдении всех юридических норм.

«Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону», – подчеркнула Анна Семенович.

Актриса считает ключевым фактором именно финансовую ответственность перед родным государством для тех, кто продолжает зарабатывать на соотечественниках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее певица Анна Семенович назвала себя достоянием России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против предоставления концертных площадок антироссийски настроенным деятелям культуры. В Государственной думе предложили ограничить возможность заработка для покинувших страну артистов.