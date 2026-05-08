Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Юрист Курбаков сообщил о схемах мошенников со сборами на подарки ветеранам
Мошенники под предлогом сбора средств на подарки ветеранам и украшение памятников к 9 мая присваивают себе пожертвования, сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
«Под видом благотворительных сборов на якобы праздничные подарки ветеранам или украшение памятников собираются денежные средства, которые затем присваиваются организаторами», – отметил Курбаков, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 9 Мая злоумышленники обзванивают пожилых людей с ложными обещаниями вручить памятные награды ради получения доступа к их личным кабинетам на портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фейковые поздравления к 9 Мая якобы от имени губернаторов.
Перед Днем Победы ветеранам стали поступать фальшивые приглашения на парад с требованием перейти по ссылке и ввести код из СМС.