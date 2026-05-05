В «Мошеловке» предупредили о псевдо-приглашениях ветеранам ко Дню Победы

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники используют СМС, письма и сообщения в мессенджерах для рассылки сообщений с предложением пройти по ссылке для бронирования места на праздничном мероприятии.

«Приглашения на парад Победы приходят в СМС, письмах и мессенджерах появляются сообщения: «Вы приглашены на торжественное мероприятие, приуроченное Дню Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из СМС», – описала фальшивку Пожарская в беседе с ТАСС.

Она пояснила, что фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС и номер карты, а код из СМС используется для доступа к «Госуслугам».

Пожарская отметила, что такие «приглашения» рассылаются не только в Москве, но и в других регионах страны. Для защиты от мошенников следует установить на телефон блокировщик спам-звонков, а если мошенники дозвонились, нужно сообщить им, что никто из госорганов не просит коды из СМС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили о всплеске мошенничества перед майскими праздниками. Мошенники придумали новую схему обмана ветеранов перед Днем Победы.