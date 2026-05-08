Сабуров назвал плохой идеей превращение комика в политика

Сабуров назвал плохой идеей назначение комиков политическими руководителями

Tекст: Дарья Григоренко

Сабуров отметил, что считает неудачной идеей назначение комиков на руководящие должности, передает РИА «Новости».

Во время выступления он рассказал: «Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем – плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил». Таким образом он подчеркнул, что не видит комиков подходящими для серьезных государственных постов.

Также Сабуров несколько раз попросил присутствующих не снимать его выступление на видео, чтобы избежать искажения смысла его слов. По его словам, отдельные фразы могут быть вырваны из контекста и неправильно интерпретированы.

Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в интересах национальной безопасности. Сам юморист сообщил о передаче разбирательства по запрету на въезд своим юристам.

Правоохранительные органы сообщили о попытках артиста легализовать полученные в России доходы через посредников.