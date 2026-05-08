Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
МИД Китая подтвердил присутствие китайских дипломатов на параде Победы
Сотрудники китайского дипломатического представительства в Москве станут почетными гостями торжественных мероприятий на Красной площади.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь рассказал о планах делегации на 9 Мая, передает ТАСС.
На специальном брифинге он подтвердил намерение дипломатов посетить праздничные торжества в российской столице.
«Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать», – заявил политик, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в пятницу сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.