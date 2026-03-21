    За нами будут следить тараканы

    @ Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС

    21 марта 2026, 14:50 Мнение

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов

    Младший научный сотрудник АНО «Колаборатория»

    Современное поле боя всё больше зависит от технологий: беспилотники «видят» сверху, спутники дают картину местности, тепловизоры помогают находить цели. Но есть среда, где этот набор резко теряет эффективность –тоннели, бункеры и городские коммуникации. Там хуже связь, слабее навигация и практически нет «прозрачности» для наблюдения. Поэтому военные ищут решения, которые могут работать именно в таких «тёмных зонах»: маленькие, малозаметные и способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Отсюда интерес к устройствам, которые маскируются под привычные элементы городской среды: их сложнее обнаружить и проще применять для разведки в закрытых пространствах. Неудивительно, что внимание инженеров всё чаще обращается к живой природе. На стыке биологии и высоких технологий формируется направление, которое ещё недавно казалось сюжетом антиутопий, – биологические дроны.

    Именно НАТО стало катализатором превращения этой антиутопии в чертежи и устройства. Анализ боевых действий на Украине европейскими военными стратегами показал: традиционные дроны, при всех их успехах, часто оказываются слепы и беспомощны, когда цель спрятана глубоко под землей, за бетонными перекрытиями бункеров или в грудах городских завалов.

    Ответом на этот вызов стала инициированная структурами НАТО программа по созданию биологических дронов сверхмалого размера. Контракт на разработку получил консорциум Swarm Biotactics – совместное американо-германское предприятие, за которым стоят тяжеловесы оборонной промышленности. Венчурный фонд немецкого концерна Rheinmetall и американская инвестиционная группа In-Q-Tel (известная тем, что работает напрямую в интересах разведсообщества США) вложили в проект на этапе создания образца более 15 млн евро.

    Технология, которую инженеры отрабатывают в лабораториях города Кассель (ФРГ) и Сан-Франциско (США), балансирует на грани научной фантастики и жесткой нейрофизиологии. Внешне биодрон напоминает обычного мадагаскарского шипящего таракана – этот вид выбран не случайно, он достаточно крупный (до 7–8 см), чтобы нести на себе груз, и невероятно живуч. На спину насекомого крепится микроскопический «рюкзачок» весом до 10–15 г, внутри которого скрыты электронный мозг, аккумулятор и датчики.

    В тело таракана имплантируют электроды, которые соединяются с его нервной системой и мозгом. Это прямое подключение к биологической проводке насекомого. Слабые электрические импульсы, посылаемые со станции управления, перехватывают контроль над моторикой таракана.

    Таракана не дергают за веревочки, а отправляют сигналы прямо в его «штурвал», – примерно так можно описать технологию, над которой вместе с компанией работают специалисты по нейроинтерфейсам из Технического университета Дармштадта. Импульсы заставляют насекомое поворачивать налево, направо или ускоряться, при этом сам таракан думает, что движется по собственной воле.

    Один таракан-шпион уже представляет угрозу. Но настоящая революция – не в самой «железке», а в программном обеспечении: оно превращает единичное устройство в управляемую систему и, при масштабировании, – в инструмент массового применения. Разработчики делают ставку на роевое взаимодействие. Установленные на спинах насекомых радиоволновые излучатели позволяют им обмениваться данными друг с другом, выстраивая самоорганизующуюся сеть.

    В таком случае, в подвал или бункер запускают не одного киборга, а несколько десятков. Они расползаются по вентиляции, щелям и углам, ретранслируя сигнал друг друга. Если один «разведчик» погибает или не может пройти дальше, остальные обходят препятствие и передают карту местности на наземную станцию. Такая сеть способна покрывать большие площади подземных укреплений, где бессильны современные радиолокаторы.

    В компании подчеркивают, что масштабирование производства этой техники не требует строительства новых заводов. «Мы масштабируемся через размножение, а не через фабрики», – с гордостью заявляет руководство Swarm Biotactics, намекая на то, что тараканы – идеальный расходный материал, который природа уже научилась производить миллионами партий.

    Любопытно, что гонка биодронов давно перестала быть односторонней. Пока немецкие инженеры учат тараканов ползать по бункерам, в России сделали ставку на воздушное пространство. Группа компаний Neiry представила технологию управления голубями.

    Внешне голубь-биодрон PJN-1 отличим от обычного лишь по тонкому проводу, торчащему из головы, и аккуратному рюкзачку с солнечными батареями на спине. Электроды, имплантированные в мозг птицы, соединены со стимулятором. Оператор загружает в контроллер птицы полетное задание, и стимулятор посылает импульсы, заставляя голубя «хотеть» лететь в нужном направлении.

    Дальность и автономность такого дрона в сотни раз превышает возможности обычного квадрокоптера. Как заявляют разработчики, для переноски более тяжелых грузов можно использовать воронов, для слежения за побережьем – чаек, а альбатросы могут патрулировать океанские акватории неделями.

    Естественно, такие эксперименты вызывают жесткую критику со стороны биоэтиков. Профессор Университета Дьюка Ната Фарахани назвала практику превращения животных в управляемые устройства «отвратительной», сравнив это с отношением к живому существу как к товару. Однако разработчиков это, судя по всему, не останавливает. В Swarm Biotactics подчеркивают, что процесс безболезнен для насекомых и их благополучие – залог эффективной работы. Российский стартап Neiry и вовсе сравнивает управление голубем с верховой ездой: свобода воли животного ограничивается, но не нарушаются фундаментальные права на жизнь.

    По данным Defence Blog, системы Swarm Biotactics уже прошли полевые испытания в операционных средах Европы и США и поступили «платящим заказчикам НАТО», включая структуры Бундесвера. Наличие полностью работоспособного прототипа, устойчивого канала финансирования и интереса со стороны военных указывает на то, что серийное производство биодронов – вопрос не годов, а месяцев.

    Появление таких систем означает формирование совершенно нового поля боя – микровоенного, где понятия «линия фронта» и «тыл» окончательно стираются. Традиционные средства защиты, доказавшие свою эффективность в противостоянии с беспилотниками, здесь бессильны. Нельзя сбить из пулемета таракана, ползущего по вентиляционной шахте командного пункта. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат сигналы управления квадрокоптерами, оказываются бесполезны против роя киборгов: даже если связь с «центром» потеряна, насекомое продолжит движение автономно, подчиняясь последней команде или просто инерции живого организма.

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых. И если сегодня это таракан или голубь, то завтра, с миниатюризацией электроники, шпионом может стать муха или комар. 

