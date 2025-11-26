Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.8 комментариев
В России провели испытания голубей-дронов
Российская компания Neiry разработала биодронов-голубей, оборудованных нейрочипом и электронным рюкзаком для дистанционного управления полетом.
Для управления птицами используются электроды в мозге, соединенные со стимулятором через нейроинтерфейс, а навесная электроника с рюкзаком работает от солнечных батарей, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение компании.
Полетное задание задается оператором дистанционно, а стимулятор передает команде птице, позволяя точно контролировать ее направление полета. Для отслеживания перемещений применяются GPS и другие современные технологии.
Такой голубь PJN-1 визуально отличается только наличием провода из головы и компактного рюкзака с электроникой. Разработчики подчеркнули, что биодроны предназначены для экологического и промышленного мониторинга, а также поисково-спасательных операций.
В компании пояснили, что пытаются делать так, чтобы после хирургического вмешательства все птицы выживали.
Основатель Neiry Александр Панов заявил, что технологию биодронов можно масштабировать для других видов птиц: воронов – для перевозки тяжелых грузов, чаек – для наблюдения за прибрежными зонами, альбатросов – для мониторинга над морями.
Биодроны показали на конференции NeiryConf 25 ноября в Москве. До этого их демонстрировали на международном форуме «Архипелаг 2025», где проект получил поддержку Фонда НТИ.
