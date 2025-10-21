В России представили дрон-перехватчик для борьбы с беспилотниками

В России создан высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО

Tекст: Мария Иванова

Российские инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, предназначенный для уменьшения нагрузки на системы ПВО при массированных атаках беспилотников самолетного типа, сообщает ТАСС.

Разработку поддерживает «Кулибин-клуб» «Народного фронта», который занимается поиском и внедрением перспективных отечественных технологий для оборонной сферы.

Разработчик дрона сообщил: «Как вы знаете, большую проблему сейчас представляют дроны самолетного типа – и разведывательные, и ударные, которые летят в том числе по гражданским объектам. Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения».

По его словам, уже изготовлены первые сотни таких БПЛА для испытаний, а предприятие готовится запустить серийное производство. Особенностью дрона стала способность нести взрывчатку, которая активируется автоматически, а также полностью отечественное программное обеспечение.

В дроне реализованы алгоритмы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта российского происхождения. БПЛА способен выполнять автоматический полет на дистанцию 10-15 км, самостоятельно находить, преследовать и поражать цели, совершенствуя навыки с каждым вылетом благодаря обучающим системам.

«Кулибин-клуб» активно тестирует, отбирает и поддерживает лучшие инженерные решения, помогая выводить их на серийное производство. Благодаря этой инициативе на передовой уже используются тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные тележки для борьбы с вражескими беспилотниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подразделения России в зоне спецоперации на Украине поступили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта, позволяющими обходить средства радиоэлектронной борьбы противника.

Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника.

Ранее в России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью.