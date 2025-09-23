  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники
    Макрон объявил о признании Францией Палестины
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    На подлете к Москве сбиты 11 украинских беспилотников
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    США собрались ввести санкции против МУС
    Аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за беспилотника
    Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    23 сентября 2025, 09:50

    Дроны «Гортензия» получили систему массового сброса боеприпасов

    Дроны «Гортензия» получили систему одновременного сброса 14 гранатометных выстрелов

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника, сообщили в «Народном фронте»

    Беспилотные летательные аппараты «Гортензия» получили новую систему сброса боеприпасов, позволяющую одновременно выпускать 14 гранатометных выстрелов, сообщают в «Народном фронте», передает ТАСС.

    Эта опция предназначена для организации локальной «ковровой бомбардировки» по группам пехоты или для удара по окопам и блиндажам открытого типа, отметил технический директор проекта с позывным Мекс.

    По его словам, «все аппараты «Гортензия» снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование – системы сброса, детонации или сброса ВОГ». Система позволяет применять боеприпасы как поштучно, так и единовременно двумя барабанами, по семь выстрелов в каждом. Решение показало высокую эффективность и получило положительные отзывы военных.

    На передовую для российских военнослужащих уже было поставлено порядка 18 тыс. дронов «Гортензия» различных модификаций. Ранее сообщалось, что эти беспилотники применяются для дистанционного использования ручных гранатометов.

    В рамках инициативы «Кулибин-клуба» «Народного фронта» отечественные инженеры тестируют и внедряют новые технологии для поддержки армии. Благодаря этому на передовой появляются инновационные средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные системы.

    Накануне сообщалось, что российские дроны «Гортензия» оснастили ручными гранатометами для дистанционных ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов для ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы.

    А производитель беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал о способности этих аппаратов поражать цели на значительных расстояниях.

    22 сентября 2025, 20:32
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    22 сентября 2025, 15:56
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    22 сентября 2025, 21:05
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    22 сентября 2025, 21:50
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    22 сентября 2025, 16:12
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны рассказали о ликвидации тринадцати украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

    Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.

    22 сентября 2025, 10:59
    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС в Сербии

    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС и новейшее стрелковое оружие в Сербии

    Tекст: Мария Иванова

    Российская экспозиция на «Партнер-2025» в Белграде включает танк Т-90МС, современные стрелковые системы и новейшие комплексы противовоздушной обороны.

    Россия представит на международной выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде ряд новинок, включая обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и последние модели стрелкового оружия, передает ТАСС.

    Среди экспонатов – автомат АК-15, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20, снайперская винтовка Чукавина, а также боевой модуль «Бережок». Для военно-воздушных сил планируется продемонстрировать модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate.

    Главными экспонатами стенда станут разработки предприятий Ростеха – военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Посетителям также покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» от концерна ВКО «Алмаз-Антей».

    «Представленные зенитные комплексы успешно доказали свои характеристики в реальных условиях при противодействии крылатым и баллистическим ракетам, реактивным снарядам систем залпового огня, а также БПЛА различного размера», – сообщили в компании. Отмечается, что системы могут интегрироваться в национальную ПВО и обеспечивать защиту важных объектов.

    Для противодействия беспилотникам и высокоточному оружию Россия предложит посетителям выставки современные средства радиоэлектронного подавления, такие как модули «Поле-21Э», автоматизированная станция Р-330Ж и изделие РБ-504П-Э. Кроме того, будут представлены разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

    Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что компания традиционно участвует в выставке и с гордостью демонстрирует новейшие разработки российской оборонной промышленности, учитывающие опыт современных военных конфликтов. Он заверил, что Россия готова всесторонне поддерживать Сербию в вопросах укрепления суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС.

    Ранее компания решила продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Между тем правительство России одобрило участие страны в выставке «Экспо-2027» в Белграде.

    22 сентября 2025, 13:00
    В Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва

    Минобороны: Электронные повестки будут применяться в ходе осеннего призыва

    Tекст: Вера Басилая

    Оповещения о призыве будут рассылаться через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг, при этом бумажные уведомления сохранят юридическую силу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что для информирования призывников осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки. Он отметил, что информация о направлении таких повесток будет размещаться в общедоступном реестре направленных и врученных повесток, передает ТАСС.

    Уведомления об отправке электронной повестки, а также о введении или отмене временных ограничительных мер, будут поступать гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом, по словам Цимлянского, от бумажных повесток пока не отказались – они сохраняют юридическую силу.

    Вице-адмирал разъяснил, что если гражданин не явится по электронной повестке в установленные сроки, то спустя 20 календарных дней к нему начнут применять временные ограничительные меры. Эти меры предусмотрены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и направлены на обеспечение явки призывника в военкомат.

    В России решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

    С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу. В прошлом году работал сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    Генштаб заявил об освобождении призывников от задач спецоперации на Украине в новых регионах.

    22 сентября 2025, 14:35
    Священник на западе Украины посвятил уклониста в дьяконы

    Священник на Волыни получил 10 тыс. долларов за посвящение уклониста в дьяконы

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Волынской области заплатил священнику значительную сумму за посвящение в дьяконы с целью избежать мобилизации.

    Священник из Волынской области, как уточняет РИА «Новости», за 10 тыс. долларов провел обряд посвящения мужчины призывного возраста в дьяконы, чтобы тот смог избежать мобилизации.

    Представитель спецпрокуратуры Юлия Шевченко рассказала, что для придания случаю видимости законности священник предлагал приобрести специальную церковную одежду и рекомендовал изучить определенные библейские тексты.

    По словам Шевченко, часть взятки в размере 80 тысяч гривен была перечислена на банковскую карту, оставшиеся восемь тысяч долларов мужчина передал лично во время встречи, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    В отношении священника возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, сопряженное с вымогательством. Санкция по данной статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя одного из секторов пограничной полиции по подозрению в хищении и перевозке на Украину граждан, уклоняющихся от мобилизации.

    Украинские пограничники отметили двукратное увеличение числа мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Белоруссией. Пожилая жительница села Бабчинцы скончалась в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, обвинившими ее в поддержке уклонистов.

    22 сентября 2025, 17:46
    Сийярто предупредил об эскалации конфликта из-за заявлений НАТО

    Сийярто заявил об опасности призывов НАТО к агрессивным ответам России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Он отметил: «Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против прямого столкновения НАТО с Россией и считает такие сценарии крайне опасными.

    Власти Эстонии недавно обратились к странам НАТО с официальным запросом о проведении консультаций после сообщения о якобы нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был осуществлен по согласованному маршруту и не сопровождался нарушением воздушного пространства Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отказался отвечать на вопрос о готовности к прямым переговорам с Москвой по поводу инцидента с военными самолетами.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие ее воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления эстонских властей о якобы нарушении российскими МиГ-31 воздушного пространства не имеют оснований.

    22 сентября 2025, 14:41
    Рособоронэкспорт поставил за рубеж 1,3 тыс. танков Т-90 за 25 лет

    Уралвагонзавод экспортировал за 25 лет 1,3 тыс. танков Т-90

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший поставщик российской военной техники сообщил о масштабных зарубежных поставках танков Т-90 различных модификаций за последние двадцать пять лет.

    О масштабных поставках сообщил заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко, передает ТАСС.

    За четверть века по экспортным контрактам за границу было отправлено 1,3 тыс. танков Т-90 разных версий.

    Заявление прозвучало на церемонии открытия выставки «Священный завод», которая проходит на Киевском вокзале Москвы. В экспозиции представлены более 70 фотографий и редкие музейные экспонаты, связанные с историей российского танкостроения.

    Особое внимание уделено уникальной диораме, изображающей бой новейшего танка Т-90М «Прорыв» с бронетехникой западных стран в рамках специальной военной операции на Украине.

    Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки определяют мировые тенденции в развитии бронетехники.

    В начале сентября партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.

    22 сентября 2025, 13:56
    Минобороны: Осенний призыв не связан с проведением СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Мероприятия осеннего призыва проходят в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По словам Цимлянского, «мероприятия осеннего призыва 2025 года, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Срок военной службы для призывников, как отметил Цимлянский, останется прежним – 12 месяцев. Он уточнил, что отправки призывников со сборных пунктов назначены с 15 октября.

    Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Для отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки призыва сдвинуты – он начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.

    В Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    Ранее решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

    С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    22 сентября 2025, 13:35
    Минобороны: Призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета

    Tекст: Вера Басилая

    Осенний призыв пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета», сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    Осенний призыв пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что эта база данных охватывает всех граждан России, подлежащих воинскому учету, и позволяет военным комиссариатам поддерживать сведения в актуальном состоянии. При наличии полной информации в системе призывные комиссии смогут предоставлять некоторые отсрочки без личного присутствия призывников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Он также отметил, что решение о призыве на военную службу с осенней кампании будет действительно в течение одного года. Гражданин, не отправленный по решению призывной комиссии в текущий призыв, может быть направлен в армию в период следующей кампании.

    Ранее в Министерстве обороны рассказали о применении электронных повесток во время осеннего призыва.

    Сообщалось, что решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С первого апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    22 сентября 2025, 13:08
    Минобороны пообещало не привлекать призывников к задачам СВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, а проходить службу они будут только на территории России, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, военнослужащие-призывники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, передает ТАСС.

    Цимлянский заявил: «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут».

    Он подчеркнул, что все призывники направляются служить только в соединения и части, расположенные на территории России. По его словам, около трети призывников будут обучаться в специальных учебных соединениях для освоения новой военной техники и получения специальности, после чего будут распределены в войска.

    Цимлянский также отметил, что продолжается формирование научных и спортивных рот для решения прикладных задач и профессиональной спортивной подготовки. Кандидаты могут ознакомиться с требованиями и деталями призыва на официальном портале Минобороны.

    По завершении установленного срока службы военнослужащие-призывники своевременно увольняются и направляются домой, добавил вице-адмирал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва.

    Ранее решение об отправке призывника в воинскую часть распространили на две призывные кампании. В Госдуме предложили призывать на срочную военную службу круглый год.

    23 сентября 2025, 07:35
    Reuters: ФРГ ожидает по 1 тыс. раненых в день в случае конфликта с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Германии разработали планы по оказанию помощи большому числу раненых на случай масштабного военного противостояния между НАТО и Россией, план рассчитывает, что немецкая сторона будет терять по 1 тыс. человек ранеными в день.

    Немецкие военные составили сценарии оказания помощи до 1 тыс. раненых военнослужащих в сутки в случае возможного крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, пишет Reuters.

    Генерал-хирург Ральф Хоффманн заявил, что точное количество пострадавших будет зависеть от интенсивности боев и задействованных подразделений.

    После начала СВО Германия обновила программы медицинской подготовки, учитывая опыт украинского конфликта, где характер ранений изменился из-за широкого применения дронов и барражирующих боеприпасов.

    Хоффманн подчеркнул, что украинцы часто не могут эвакуировать раненых достаточно быстро, поскольку дроны кружат повсюду над головами. В таких условиях возникает необходимость длительной стабилизации пострадавших прямо на линии фронта, иногда на протяжении нескольких часов.

    Для эвакуации раненых бундесвер рассматривает возможность использования госпитальных поездов, автобусов и расширения медицинской авиации по примеру Украины. Первичная помощь будет оказываться на передовой, после чего военнослужащих доставят в гражданские больницы Германии.

    Потребность оценивается примерно в 15 тыс. коек от общего числа 440 тыс., имеющихся в стране. Медицинская служба бундесвера будет увеличиваться до необходимых масштабов.

    В августе в Германии подготовили новый законопроект, увеличивающий численность бундесвера до 460 тыс. человек. Документ предусматривает анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    При этом немецкие власти решили сократить расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета из-за роста оборонных затрат.

    23 сентября 2025, 06:30
    Бронежилет «Оберег» выдержал свыше десяти выстрелов на испытаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На демонстрационных испытаниях бронеплита новой версии бронежилета «Оберег» тульского завода «Октава» (входит в Ростех) смогла выдержать последовательную стрельбу из оружия различного калибра.

    Бронеплита класса Бр4 для бронежилета «Оберег» тульского завода «Октава», входящего в Ростех, показала повышенную прочность в ходе демонстрационных испытаний, сообщает ТАСС. В процессе тестов бронеплита выдержала попадание бронебойного патрона Б-32 калибра 7,62 мм из снайперской винтовки с дистанции 100 метров, а также двенадцать выстрелов из полуавтоматической винтовки AR-15 калибром 5,56 мм. По словам представителя завода, только четвертое попадание в одну точку смогло пробить плиту, что подтверждает высокий запас прочности изделия.

    Генеральный директор «Октавы» Павел Павленко отметил, что бронеплита в новой версии «Оберега» является одной из самых высокотехнологичных в России. «В составе новой плиты есть керамика, ряд композитных материалов. Она крайне высокотехнологична и, на наш взгляд, пока имеет один из лучших показателей соотношения массы прочности и живучести из тех, что в принципе представлены на рынке вооружений», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бронежилет «Оберег» спас российского бойца от поражения двумя украинскими дронами. Ростех представил бронежилет «Оберег» для скрытого ношения. На форуме «Армия-2024» показали новейшие бронежилеты «Оберег» для саперов.

    23 сентября 2025, 09:59
    Китай повысил боеспособность авианосца «Фуцзянь» за счет катапульты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение электромагнитной катапульты на авианосце «Фуцзянь» обеспечило заметное увеличение боевого радиуса и возможностей совместных операций, заявил китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

    По его словам, прорыв в технологии электромагнитной катапульты на новейшем китайском авианосце «Фуцзянь» позволил значительно повысить его боеспособность, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, испытания палубных самолетов с использованием электромагнитной катапульты стали важным этапом в развитии технологий авианосцев. «Это сделало Китай второй после США страной в мире, освоившей зрелую технологию запуска палубных самолетов с использованием электромагнитной катапульты», – подчеркнул Лань Шуньчжэн.

    Он отметил, что новая система позволяет самолетам взлетать с полным запасом топлива и боезапаса, что увеличило боевой радиус истребителей на 40%. В ходе тренировок с «Фуцзяня» впервые был запущен самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, а количество совместимых беспилотников выросло на 300%.

    Эксперт добавил, что самолет KJ-600 увеличил дальность обнаружения целей до 500 километров, а один авианосец теперь может координировать действия трех боевых групп. Для развертывания различных типов беспилотников потребуется минимальная доработка оборудования.

    Лань Шуньчжэн также подчеркнул, что по сравнению с американскими авианосцами класса «Форд», эффективность катапультирования на «Фуцзяне» составляет 92% против 89% у конкурента, а надежность системы увеличилась на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский авианосец «Фуцзянь» прошел через Тайваньский пролив. Авианосец «Ляонин» прошел вблизи Тайваня и взял курс на западную часть Тихого океана. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая вскоре представят четвертый авианосец, разработка которого успешно продвигается.

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ? Подробности

    Неистовство Нетаньяху оставит Израилю очень тяжелое наследство

    «Парад признаний» Палестины в Европе вызвал гнев у правительства Израиля, который оно обещает обрушить на головы палестинцев и лишить их последней надежды на реальную государственность. Израильский премьер уверен, что президент США его поддержит, хотя такая политика работает против интересов Вашингтона. В этом ее единственное, но важное достоинство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

