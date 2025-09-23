При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.2 комментария
Дроны «Гортензия» получили систему массового сброса боеприпасов
Дроны «Гортензия» получили систему одновременного сброса 14 гранатометных выстрелов
Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника, сообщили в «Народном фронте»
Беспилотные летательные аппараты «Гортензия» получили новую систему сброса боеприпасов, позволяющую одновременно выпускать 14 гранатометных выстрелов, сообщают в «Народном фронте», передает ТАСС.
Эта опция предназначена для организации локальной «ковровой бомбардировки» по группам пехоты или для удара по окопам и блиндажам открытого типа, отметил технический директор проекта с позывным Мекс.
По его словам, «все аппараты «Гортензия» снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование – системы сброса, детонации или сброса ВОГ». Система позволяет применять боеприпасы как поштучно, так и единовременно двумя барабанами, по семь выстрелов в каждом. Решение показало высокую эффективность и получило положительные отзывы военных.
На передовую для российских военнослужащих уже было поставлено порядка 18 тыс. дронов «Гортензия» различных модификаций. Ранее сообщалось, что эти беспилотники применяются для дистанционного использования ручных гранатометов.
В рамках инициативы «Кулибин-клуба» «Народного фронта» отечественные инженеры тестируют и внедряют новые технологии для поддержки армии. Благодаря этому на передовой появляются инновационные средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные системы.
Накануне сообщалось, что российские дроны «Гортензия» оснастили ручными гранатометами для дистанционных ударов по позициям Вооруженных сил Украины.
Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов для ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы.
А производитель беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал о способности этих аппаратов поражать цели на значительных расстояниях.