Дроны «Гортензия» получили систему массового сброса боеприпасов

Дроны «Гортензия» получили систему одновременного сброса 14 гранатометных выстрелов

Tекст: Мария Иванова

Беспилотные летательные аппараты «Гортензия» получили новую систему сброса боеприпасов, позволяющую одновременно выпускать 14 гранатометных выстрелов, сообщают в «Народном фронте», передает ТАСС.

Эта опция предназначена для организации локальной «ковровой бомбардировки» по группам пехоты или для удара по окопам и блиндажам открытого типа, отметил технический директор проекта с позывным Мекс.

По его словам, «все аппараты «Гортензия» снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование – системы сброса, детонации или сброса ВОГ». Система позволяет применять боеприпасы как поштучно, так и единовременно двумя барабанами, по семь выстрелов в каждом. Решение показало высокую эффективность и получило положительные отзывы военных.

На передовую для российских военнослужащих уже было поставлено порядка 18 тыс. дронов «Гортензия» различных модификаций. Ранее сообщалось, что эти беспилотники применяются для дистанционного использования ручных гранатометов.

В рамках инициативы «Кулибин-клуба» «Народного фронта» отечественные инженеры тестируют и внедряют новые технологии для поддержки армии. Благодаря этому на передовой появляются инновационные средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные системы.

Накануне сообщалось, что российские дроны «Гортензия» оснастили ручными гранатометами для дистанционных ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов для ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы.

А производитель беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал о способности этих аппаратов поражать цели на значительных расстояниях.