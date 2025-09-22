Дроны «Гортензия» дистанционно атаковали ВСУ гранатометами

Российские военные применили дроны с гранатометами против подразделений ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные начали применять дроны «Гортензия» с подвешенным противотанковым гранатометом для дистанционного поражения целей, передает ТАСС.

В «Народном фронте» уточнили, что оператор управляет дроном, наводит его на цель и производит выстрел, после этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат возвращается на перезарядку. В проекте отмечают, что такая модификация не требует изменений конструкции дрона, процесс взвода и запуска гранатомета остается стандартным.

Технический директор проекта «Гортензия» с позывным Мекс рассказал: «К нашим БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомет. После этого оператор летит к цели, достаточно просто, по отзывам, наводится на цель и производит выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку. Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Взвод происходит стандартным путем – подвесил, взвел, полетел выполнять задачу».

Кроме того, в условиях фронта поставляются дроны с возможностью управления по оптоволокну. Преимущество такой версии – возможность мгновенного переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора. В случае обрыва оптоволокна дрон продолжает работу по радиосигналу, что обеспечивает дополнительную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Мекс пояснил, что оптоволокно необходимо для маскировки позиций и обхода вражеских систем РЭБ, а сочетание технологий повышает живучесть аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с элементами искусственного интеллекта были доставлены в зону спецоперации на Украине. За 2024 год «Народный ВПК» превратился в серьезную силу для поддержки армии. В России разработали боевого робота-андроида БРЧ-1 для применения на поле боя.