Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
Дроны «Гортензия» дистанционно атаковали ВСУ гранатометами
Российские военные применили дроны с гранатометами против подразделений ВСУ
Российские дроны «Гортензия» оснастили ручными гранатометами, что позволило наносить дистанционные удары по позициям Вооруженных сил Украины без дополнительной доработки, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает информационную поддержку производителям.
Российские военные начали применять дроны «Гортензия» с подвешенным противотанковым гранатометом для дистанционного поражения целей, передает ТАСС.
В «Народном фронте» уточнили, что оператор управляет дроном, наводит его на цель и производит выстрел, после этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат возвращается на перезарядку. В проекте отмечают, что такая модификация не требует изменений конструкции дрона, процесс взвода и запуска гранатомета остается стандартным.
Технический директор проекта «Гортензия» с позывным Мекс рассказал: «К нашим БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомет. После этого оператор летит к цели, достаточно просто, по отзывам, наводится на цель и производит выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку. Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Взвод происходит стандартным путем – подвесил, взвел, полетел выполнять задачу».
Кроме того, в условиях фронта поставляются дроны с возможностью управления по оптоволокну. Преимущество такой версии – возможность мгновенного переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора. В случае обрыва оптоволокна дрон продолжает работу по радиосигналу, что обеспечивает дополнительную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.
Мекс пояснил, что оптоволокно необходимо для маскировки позиций и обхода вражеских систем РЭБ, а сочетание технологий повышает живучесть аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с элементами искусственного интеллекта были доставлены в зону спецоперации на Украине. За 2024 год «Народный ВПК» превратился в серьезную силу для поддержки армии. В России разработали боевого робота-андроида БРЧ-1 для применения на поле боя.