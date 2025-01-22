Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб», оснащенные искусственным интеллектом, направлены в зону СВО на Украине, пишет ТАСС.

Разработчики отметили, что эти устройства могут сопровождать цель самостоятельно после ее захвата оператором, что обеспечивает большую эффективность в боевых условиях.

Разработчик дрона Александр Грязнов подчеркнул, что «Микроб» обладает высокими динамическими характеристиками и может выдерживать большие скорости и перегрузки. Он заявил: «Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала». По данным Министерства обороны, одно подразделение с двумя расчетами, используя 40 дронов, уничтожило техники противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов.

Грязнов также отметил модульность «Микроба», что позволяет адаптировать его для различных боевых условий. Он пояснил, что в ночное время необходимо использовать тепловизионные устройства, а на разных участках фронта – различные радиочастотные окна. Это требует использования разнообразных приемо-передающих устройств для управления и передачи видео.

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