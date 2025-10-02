В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
Путин: Российская армия является самой боеспособной в мире
Российская армия сегодня является самой боеспособной армией в мире, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».
По словам главы государства, он не преувеличивает и не занимается хвастовством, оценивая уровень подготовки и технические возможности Вооруженных сил России. Он добавил, что российские военные умеют не только применять современные вооружения, но и быстро внедрять новые разработки на линию фронта.
«Без всякого преувеличения, – это не гипербола, не хвастовство – я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и даже по тактике ведения боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО.