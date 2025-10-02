В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО
Президент России Владимир Путин отметил продвижение российских войск вперед на всех ключевых участках линии боевого соприкосновения.
Российские войска продолжают уверенно продвигаться по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед».
Заседание «Валдай» традиционно собирает экспертов и политиков для обсуждения ключевых вызовов мировой политики. В ходе мероприятия вопросы хода спецоперации и положения российских войск были одними из центральных тем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».
Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.