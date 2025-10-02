Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО

Tекст: Ольга Иванова

Российские войска продолжают уверенно продвигаться по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед».

Заседание «Валдай» традиционно собирает экспертов и политиков для обсуждения ключевых вызовов мировой политики. В ходе мероприятия вопросы хода спецоперации и положения российских войск были одними из центральных тем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».

