Tекст: Дарья Григоренко

Представители оппозиции опубликовали изображение с новостью об уходе британского политика. «Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?» – говорится в публикации АдГ, передает РИА «Новости».

Кроме того, депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее заявлял о возможности досрочных выборов. По его словам, голосование может пройти уже в 2027 году из-за снижения рейтингов действующей правящей коалиции под руководством Мерца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.