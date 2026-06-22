Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку по примеру премьер-министра Британии Кира Стармера.
Представители оппозиции опубликовали изображение с новостью об уходе британского политика. «Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?» – говорится в публикации АдГ, передает РИА «Новости».
Кроме того, депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее заявлял о возможности досрочных выборов. По его словам, голосование может пройти уже в 2027 году из-за снижения рейтингов действующей правящей коалиции под руководством Мерца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.
Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.