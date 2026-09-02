Вьетнам предложил российским компаниям инвестировать в рынки АСЕАН

Вьетнам предложил России инвестировать в рынки АСЕАН

Tекст: Катерина Туманова

«Вьетнам готов выступать в качестве моста и российские компании инвестировать в такие сектора, как переработка и производство, высокие технологии, энергетика, логистика, высокотехнологичное сельское хозяйство, обслуживая не только на вьетнамский рынок, но и ориентируясь на рынки АСЕАН и международные рынки», – приводит ТАСС слова Нго Ван Туана.

Глава Минфина страны подчеркнул необходимость развития сотрудничества с Москвой в сфере создания новых цепочек поставок.

По его словам, сторонам следует решительно перейти к совместному производству, учитывая сильные позиции России в науке и промышленности.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября, его главной темой является развитие Дальнего Востока на благо людей.



