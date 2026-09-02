Марочко объяснил зверства украинских военкомов в Запорожье

Tекст: Катерина Туманова

«Сейчас и в Херсонской области, и в Запорожской области наблюдается лютование тэцэкашников. Это связано с нехваткой личного состава у вооруженных формирований Украины на данных участках», – сообщил он ТАСС.

Глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Александр Прокудин призвал жителей Херсона покинуть город, сославшись на повреждения местной теплоэлектроцентрали.

Марочко заявляет, что украинские власти используют эвакуацию как прикрытие для мобилизации мужчин в ВСУ и отправки их на фронт без военной подготовки.

«Очень тревожная информация поступает с херсонского направления: там во многих населенных пунктах производится принудительная эвакуация. <…> И, естественно, такая эвакуация связана с мобилизацией», – рассказал он.

По словам эксперта, мобилизованных таким образом отправляют на линию боевого соприкосновения и самые сложные участки фронта без должной подготовки, без минимального курса молодого бойца.