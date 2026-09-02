Мошенники придумали схему обмана под видом заботливых соседей

Мошенники придумали схему обмана под видом соседей

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники все чаще строят свои схемы так, чтобы они выглядели как часть обычной жизни. Один из самых распространенных приемов – это притвориться заботливым соседом», – рассказал он РИА «Новости».

К сообщению аферисты прикрепляют файл, который выдают за запись с камеры наблюдения. При попытке открыть вложение на устройство жертвы устанавливается вредоносная программа. Она автоматически запрашивает доступ к камере и микрофону телефона.

По словам Кучавы, главная цель обмана заключается в получении фотографий лица и образцов голоса. Эти биометрические сведения используются как цифровой ключ для подтверждения финансовых операций и оформления кредитов.

Эксперт призвал никогда не открывать подозрительные ссылки от малознакомых контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео, а также красть деньги россиян через фейковые домовые чаты.