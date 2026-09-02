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Мошенники придумали схему обмана под видом заботливых соседей
Мошенники придумали схему обмана под видом соседей
Злоумышленники стали рассылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с подозрительными лицами возле квартир, чтобы собрать и использовать в своих целях биометрические данные жертвы обмана, сообщил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
«Мошенники все чаще строят свои схемы так, чтобы они выглядели как часть обычной жизни. Один из самых распространенных приемов – это притвориться заботливым соседом», – рассказал он РИА «Новости».
К сообщению аферисты прикрепляют файл, который выдают за запись с камеры наблюдения. При попытке открыть вложение на устройство жертвы устанавливается вредоносная программа. Она автоматически запрашивает доступ к камере и микрофону телефона.
По словам Кучавы, главная цель обмана заключается в получении фотографий лица и образцов голоса. Эти биометрические сведения используются как цифровой ключ для подтверждения финансовых операций и оформления кредитов.
Эксперт призвал никогда не открывать подозрительные ссылки от малознакомых контактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео, а также красть деньги россиян через фейковые домовые чаты.