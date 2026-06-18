Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама
Путин: Товарооборот России и Вьетнама превысил 6 млрд долларов
Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.
В ходе беседы глава государства подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран, передает ТАСС.
«За прошлый год товарооборот вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив 6 млрд долларов. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – отметил Путин.
Российский лидер также назвал Вьетнам давним и надежным партнером, а также верным союзником Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения стратегического партнерства исторически опираются на крепкие традиции дружбы, доверия и взаимной поддержки.
В марте Путин сообщил об увеличении товарооборота между двумя странами на 5,7%.
В начале прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин предложил Ханою совместные проекты в сфере атомной энергетики.
Ранее Москва и Ханой перевели почти 60% взаимных расчетов в национальные валюты.