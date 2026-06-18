Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама

Путин: Товарооборот России и Вьетнама превысил 6 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы глава государства подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран, передает ТАСС.

«За прошлый год товарооборот вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив 6 млрд долларов. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – отметил Путин.

Российский лидер также назвал Вьетнам давним и надежным партнером, а также верным союзником Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения стратегического партнерства исторически опираются на крепкие традиции дружбы, доверия и взаимной поддержки.

В марте Путин сообщил об увеличении товарооборота между двумя странами на 5,7%.

В начале прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин предложил Ханою совместные проекты в сфере атомной энергетики.

Ранее Москва и Ханой перевели почти 60% взаимных расчетов в национальные валюты.