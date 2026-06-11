Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Россия возмутилась осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри
Российское посольство осудило осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри
Российская сторона потребовала жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри, где вандалы сорвали позолоченные надписи городов-героев, говорится в сообщении посольства РФ.
Дипмиссия заявила, что Россия возмущена осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны, и подчеркнула, что такая кощунственная акция не может рассматриваться как обычное хулиганство, передает ТАСС.
В заявлении посольства говорится: «Видим острое неприятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри. Рассчитываем на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении, а также принятие исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных и пресечению подобных провокаций в будущем».
По данным дипломатов, о факте вандализма стало известно 10 мая. Неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев Великой Отечественной войны, размещенных на мемориале «Мать Армения» в Гюмри. Российская сторона ожидает от Еревана официальной оценки инцидента и шагов по недопущению повторения подобных акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.
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