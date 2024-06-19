Путин: Россия и Вьетнам провели 60% расчетов в национальных валютах

Tекст: Ольга Иванова

«Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах – российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли. А в первом квартале этого года – уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях», – указал Путин, говорится на сайте Кремля.

По его словам, важно, что обе страны на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций. Так, по данным российской статистики, в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 8%, а в первом квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Во Вьетнам экспортируются продовольствие, минеральное сырье, машины и оборудование. Многие вьетнамские товары, в том числе одежда, фрукты, овощи и другая сельхозпродукция, находят своих потребителей на российском рынке. Закрепить и развить эти позитивные тенденции помогает Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, заключенное в 2015 году», – написал президент.

Ранее Путин указал, что Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности.