На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.2 комментария
Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».
В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».
«Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.