Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису

Tекст: Дарья Григоренко

В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

«Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.