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    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

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    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    5 комментариев
    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня

    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису

    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (40)
    19 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

    По его словам, отношения между странами вступают в период нового «высокого расцвета», который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века, передает ТАСС.

    Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что во время визита Путина «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться».

    Глава Северной Кореи тепло приветствовал Путина, заметив, что данный визит подтверждает качество российско-корейских отношений, вступивших в период самого высокого развития.

    Кроме того, Ким Чен Ын обратил внимание на то, как российского лидера встречали жители Пхеньяна – с радостью и энтузиазмом.

    Также Ким Чен Ын отметил, что намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой в связи с осложняющейся обстановкой в мире.

    Также лидер КНДР выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества двух стран.

    Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

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    19 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Президент Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где начинается церемония официальной встречи с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Известно, что на площади выстроен почетный караул, собрались жители столицы КНДР, передает ТАСС.

    В руках участники церемонии держат цветы. Здания украшены национальными флагами России и КНДР, повсюду российский триколор – на флажках, на тканевых гирляндах, по периметру огибающих все постройки.

    На сооруженном в центре помосте расположились портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Северная Корея в ходе российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поставили под документом свои подписи.

    Уточняется, что новый документ будет соблюдать основополагающие принципы международного права, не будет носить конфронтационного характера и не будет направлен против каких-либо стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

    В данный момент главы двух стран завершили общение в режиме тет-а-тет, беседа продлилась около двух часов.

    Затем Путин и Ким Чен Ын продолжили беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.

    Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.

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    19 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Южная Корея выразила Китаю опасения из-за сотрудничества России и КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники МИД и министерств обороны Южной Кореи и Китая 18 июня провели в Сеуле «корейско-китайский диалог по вопросам дипломатии и безопасности». Представители Южной Кореи в ходе встречи выразили опасения из-за сотрудничества России и КНДР.

    Как говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД, корейская сторона выразила глубокую обеспокоенность визитом президента России Владимира Путина в КНДР на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за ряда провокаций Северной Кореи, включая запуск баллистических ракет, воздушных шаров с мусором и блокирования сигналов GPS, пишет «Коммерсант».

    Ранее Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи.

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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    19 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США

    Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Глава государства поблагодарил лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении России, передает ТАСС.

    Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.

    Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    19 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе.

    «Хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе», – передает ТАСС слова Путина по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что с нетерпением ждет ответного визита в Москву.

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    19 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту России Владимиру Путину устроили в КНДР роскошный прием, а сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет головной болью для Запада, так на визит главы Российского государства в Северную Корею отреагировали мировые СМИ.

    «Ради президента Путина по-настоящему расстарались, устроив ему просто царский прием», – пишет Sky News.

    Reuters отмечает, что кроме приема Путин также получил от КНДР «обещание помочь», передает RT.

    «Путина помпезно чествовал его визави Ким Чен Ын на церемонии встречи в сердце северокорейской столицы, на площади Ким Ир Сена», – отмечает СNN.

    При этом сотрудничество России и КНДР добавит головной боли лицам, принимающим решения в Белом доме, уточняет Global Times.

    Путин ранее заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности.

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    19 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил визит в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проводил его до трапа самолета.

    Путин прибыл с государственным визитом в КНДР около трех часов ночи по местному времени (21.00 мск) 19 июня, лидеры двух стран суммарно общались более 10 часов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, были затронуты многие вопросы.

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    19 июня 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин отметил преображение Пхеньяна за последние 24 года

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поделился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном впечатлением о том, как изменилась столица республики Пхеньян.

    Глава российского государства отметил, что изменения, произошедшие с городом, производят впечатление, передает ТАСС.

    «Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000 году. Это просто заметно», – подчеркнул он.

    Также Путин отметил, что благодаря самоотверженному труду корейского народа и Ким Чен Ына город стал очень красивым.

    Ранее Путин отметил, что надеется на новую встречу с Ким Чен Ыном, в следующий раз – в Москве.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин проехал за рулем «Ауруса» вместе с Ким Чен Ыном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Пхеньяне сел за руль автомобиля «Аурус», лидер КНДР Ким Чен Ыном был вместе с ним на пассажирском сиденье.

    Помощник президента открыл дверь заднего пассажирского кресла, однако Путин решил сесть за руль. Ким Чен Ын расположился на переднем пассажирском кресле. После поездки лидеры России и Северной Кореи прошлись пешком, передает ТАСС.

    Путин ранее назвал переговоры с Ким Чен Ыном обстоятельными.

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    19 июня 2024, 07:53 • Новости дня
    Путин сообщил о подготовке документа о сотрудничестве России и Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

    «В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», – цитирует ТАСС главу государства.

    Также российский лидер напомнил, что в 2023 году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом году – 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа (соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве).

    Во время переговоров Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития связей двух стран.

    По словам президента, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков.

    «Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи», – подытожил Путин.

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