Лавров предупредил о массированных ударах возмездия по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Москва предпримет реальные шаги в ответ на налеты беспилотников на столичный регион, передает ТАСС.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе».

Министр иностранных дел пояснил, что целями станут объекты, от которых напрямую зависит боеспособность украинских войск. По его словам, соответствующая задача уже поставлена верховным главнокомандующим и будет неукоснительно выполняться армией.

Дипломат также добавил, что одних только правильных заявлений на фоне действий Киева сейчас недостаточно.

«Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», – сказал министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало начало системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

Глава ведомства Сергей Лавров официально предупредил госсекретаря США Марко Рубио о старте атак на позиции украинских войск.

Днем ранее российский министр назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми спланированной акцией для запугивания мирного населения.