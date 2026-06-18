Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
В Тбилиси потребовали от евродепутата объяснить призыв воевать для вступления в ЕС
Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил о необходимости получения разъяснений от депутата Европарламента от Литвы Расы Юкнявичене, которая исключила возможность расширения ЕС без начала военного противостояния России и Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Юкнявичене должна объясниться, что значат ее слова о необходимости следовать правилам войны для членства в Евросоюзе», – сказал он.
По его словам, «подобная позиция евродепутата оскорбительна для самого ЕС как для института, так как ставит под вопрос доверие к этому объединению и репутацию».
Леван Мачавариани в этой связи напомнил о словах бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается.
«Это при том, что Украине обещали вступление в НАТО в ускоренном порядке, что и стало одной из причин начала конфронтации», – сказал он.
Накануне Юкнявичене распространила обращение к грузинскому народу, в котором открыто признала, что «если бы не начало военных действий в 2022 году, никто и не говорил о расширении ЕС, а окно возможностей открылось благодаря украинцам».