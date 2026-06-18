Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
МИД Белоруссии вручил дипломату Украины ноту в связи с атакой по автобусу
МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
Варанков подтвердил передачу дипломатического документа. «Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь... Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области РФ на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан», – заявил Варанков, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.
Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений по факту данного инцидента.
Президент республики Александр Лукашенко сообщил об ожидании честного ответа от киевского руководства.