Юные художники создали портреты ветеранов спецоперации из Ростеха

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло с участием 40 студентов и школьников, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ребята пообщались с работниками предприятия «ОДК-Салют», которые добровольно отправились на фронт в первые годы спецоперации. Среди них оказались кавалеры медали «За отвагу» Денис Чугунов и Вагиф Пирмурадов.

В ходе встречи депутат Госдумы Мария Василькова обратила внимание на символичность события. «Акция «Портрет Героя» вновь подарила удивительное совпадение: нити судеб сплетаются воедино через годы и тысячи километров, это лучший знак того, что все мы делаем не зря», – подчеркнула парламентарий.

Сами бойцы отметили гордость за возможность приносить пользу стране не только на передовой, но и при сборке авиационных двигателей. Василькова также добавила, что подобные инициативы воспитывают подрастающее поколение на живых примерах мужества.

Лучшие художественные работы войдут в специальную книгу-альбом, посвященную памяти о современных защитниках Отечества. Проект реализуется при поддержке профильных фондов и ветеранских ассоциаций.

В мае этого года в галерее Российской академии художеств открылась итоговая выставка всероссийской акции «Портрет Героя».

В январе участники проекта провели специальное творческое мероприятие в Городских лабораториях ВЭБ.РФ.

В прошлом году к этой масштабной патриотической инициативе присоединились более десяти тысяч детей со всей страны.