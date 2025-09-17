Депутат Госдумы сообщила об участии более 10 тыс. детей в акции «Портрет Героя-2025»

Депутат Госдумы Василькова сообщила об участии более 10 тыс. детей в акции «Портрет Героя-2025»

Tекст: Елизавета Шишкова

Совещание, посвященное акции «Портрет Героя-2025» проекта «КиберЛюди», прошло в Госдуме с участием более 350 представителей регионов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В нем участвовали кураторы, педагоги, ветераны и чиновники со всей России. За время подготовки к официальному старту акции состоялось свыше 150 мероприятий, собравших детей и педагогов из 32 субъектов. Поступило более тысячи заявок на будущие мероприятия.

Депутат Госдумы Мария Василькова отметила, что по их оценкам, в акции в итоге примут участие как минимум 10 тыс. детей и подростков, а также более 500 ветеранов и участников СВО. Ярким событием стало мероприятие в Тульской области, где был установлен рекорд: 1007 детей из 60 регионов одновременно нарисовали портреты участников СВО, среди которых был Герой России Александр Бойков.

Организаторы подчеркнули значимость патриотического воспитания в ходе акции, которая превращается в культурное пространство памяти и признательности защитникам страны. Василькова отдельно отметила вклад Калининградской области и активную поддержку региональных властей.

К октябрю планируется первая выставка лучших работ в рамках форума «Российские технологии на службе Отечества». Лучшие детские рисунки будут представлены на выставочных площадках форума, а ко Дню защитника Отечества выпустят книгу-альбом с работами участников со всей страны.

Руководитель проекта Ангелина Светик добавила, что акция объединяет поколения, а встречи ветеранов с детьми становятся важной частью формирования у молодежи ценностей и патриотизма.