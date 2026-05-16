В Москве открылась выставка портретов участников спецоперации

В Москве открылась итоговая выставка акции «Портрет Героя»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве, в галерее Российской академии художеств начала работу итоговая выставка всероссийской акции «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди.

На церемонии присутствовали участники спецоперации, представители ведомств, общественных организаций и художники из разных регионов, об этом говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На стенах представлены портреты героев, созданные детьми и молодыми авторами после личных бесед с защитниками Родины.

«Сегодня на этих стенах – не просто портреты участников специальной военной операции. Здесь - лица людей, которыми по-настоящему гордится страна. Для нас особенно ценно, что проект объединил детей, педагогов, художников и самих героев в искреннем разговоре о мужестве, долге и человеческом достоинстве. Именно через такие встречи формируется связь поколений и сохраняется живая память», – заявила депутат Госдумы, соавтор проекта Мария Василькова.

Акция стартовала в апреле 2025 года. За это время прошло свыше тысячи мероприятий, в которых участвовали более 1,2 тыс. ветеранов. Около 30 тыс. школьников смогли пообщаться с бойцами и создать их портреты. Замминистра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что авторы передают в работах силу духа и мужество героев, выражая благодарность защитникам Родины.

«Уникальность инициативы состоит в том, что авторы создают работы после личного общения с ветеранами специальной военной операции, узнают личные истории их жизненного пути. Участники отражают в портретах не только внешнее сходство, но и силу характера, мужество и внутренний мир героев, своим творчеством благодарят всех, кто сегодня отстаивает интересы Родины», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Когда мы только начинали акцию «Портрет Героя», никто не мог представить, насколько сильный отклик она получит в регионах России. Проект очень быстро перестал быть просто творческой инициативой - он стал пространством живого общения, доверия и искренних человеческих эмоций. Во время встреч дети не просто рисуют портреты - они слушают истории, задают вопросы, переживают вместе с героями их жизненный путь. Наверное, именно поэтому проект объединил такое количество людей по всей России - потому что он построен на настоящих чувствах, уважении и человеческом участии», - подчеркнула руководитель проекта #КиберЛюди Ангелина Светик.

Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий предложил включить в следующий этап проекта медицинских работников, назвав их труд героическим. В будущем планируется выпуск книги-альбома «Портрет Героя. Послание потомкам» совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Выставка продлится до 14 июня, на ней представлено более 100 работ из 21 региона.

