Пассажир пострадал при нападении вандалов на подмосковную электричку

Пассажир получил травму в забросанной камнями электричке в Московской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пассажир получил травму в забросанной камнями электричке в Московской области. Злоумышленники атаковали состав во время движения, разбив стекла вагонов.

«15 мая в 19:30 на перегоне Люберцы-1 – Овражки Казанского направления Московской железной дороги неизвестные лица обкидали камнями электропоезд № 6844, в результате чего были разбиты окна подвижного состава, травму получил один из пассажиров», – рассказали РИА «Новости» в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

Машинисты оперативно доложили о случившемся диспетчерам. На ближайшую станцию по пути следования поезда немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В компании дополнительно напомнили об уголовной и административной ответственности за вандализм. Любое противоправное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет за собой серьезные последствия для нарушителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года школьник обстрелял из пневматики поезд московского метро. До этого, в ноябре прошлого года группа подростков устроила массовый погром в подмосковной электричке.