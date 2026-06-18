Зачем Каллас клевещет о китайской помощи России в спецоперации

Tекст: Геворг Мирзаян

Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что китайские военные обучают своих российских коллег для ведения боевых действий на Украине. Она заявила, что Евросоюз «тщательно оценивает последствия этого поведения» и что против ряда китайских структур будут введены санкции. Среди этих структур, в частности, оказались производители электроники и товаров машиностроения.

Западные СМИ поддержали и даже несколько расширили тезис Каллас. По их словам, китайцы обучили «сотни» российских солдат работе с беспилотниками и системами РЭБ.

«Кая Каллас традиционно придерживается гораздо более жесткой конфронтационной линии в отношении Китая, нежели чем средний знаменатель по Европейскому союзу или чем ключевые страны Европейского союза в лице Франции и Германии. Именно Каллас недавно сравнивала Китай с раковой опухолью», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В Китае, разумеется, все эти инсинуации отрицают, называют клеветой и попыткой очернить КНР. Позиция Пекина проста и много раз была озвучена китайским МИД: «По вопросу украинского кризиса Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам».

Российские эксперты тоже говорят о полной несостоятельности обвинений Каи Каллас. Хотя бы потому, что на самом деле российские военнослужащие в вопросах использования БПЛА и борьбы с ними являются не учениками, а учителями. Причем на сегодняшний день лучшими в мире, поскольку они каждый день совершенствуют свои навыки на СВО.

«Это китайские военные могли бы учиться на российских полигонах, в том числе технологиям по противодействию беспилотникам. Ведь для этого противодействия нужно не только “железо” в лице самих дронов, но и системная работа, обучение и наличие специалистов»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Так, опыт китайской армии в работе с беспилотниками ограничивается учениями, а также проведениями различных шоу (где рой беспилотных аппаратов чертит какие-то фигуры в небе). Опыт же российской армии состоит в сожжении тысяч единиц техники, а также уничтожении пехотных подразделений украинских террористов. Также на счету российских спецов многочисленные поражения тыловых объектов ВСУ – складов, штабов, инфраструктуры.

Да и с «железом» у Китая тоже не все так гладко. «У него есть комплектующие для создания дронов, но на выходе российские изделия оказываются более технологичными», – говорит Андрей Клинцевич. Опять же, за счет того, что у российских подразделений и инженеров есть опыт реального боевого применения беспилотных систем, и они прямо на месте могут их модернизировать под конкретные боевые нужды.

Зачем же в таком случае Каллас выдвигает такие абсурдные обвинения? Скорее всего, перед ней стоят три политические задачи. И первая из них – предотвратить дальнейшее сближение России и Китая, прежде всего военное. Не случайно она прямо назвала Китай «российским пособником».

«Европа боится военного сотрудничества Китая с Россией. Понимает, что если КНР вступит в СВО в том же режиме, как это сделали при освобождении Курской области войска КНДР, то вся попытка ЕС и НАТО давить на Россию окончательно перестанет работать. Вот и пытаются выдернуть Китай из этой потенциальной схемы»,

– говорит Андрей Клинцевич.

При этом сама эта задача для Европы не имеет смысла и оснований. «Прямое подключение Китая к специальной военной операции абсолютно исключено. Мы являемся важными друг для друга стратегическими партнерами, но не официальными военными союзниками. И вариант, при котором одна страна вступает в войну за другую, не будучи при этом тоже атакованной, не рассматривается», – объясняет Дмитрий Суслов.

Вторая цель Каллас – попытаться подорвать уже существующий уровень сотрудничества Москвы и Пекина. Пугая при этом и китайский бизнес, и западных политиков.

«Каллас рассчитывает на то, что ее фальшивые утверждения в отношении КНР станут предметом обсуждения в Конгрессе США и парламентах западноевропейских стран. Где, соответственно, будут раздаваться голоса в пользу ужесточения политики в отношении Китая, включая введение новых санкций. Ну и в новых пакетах антироссийских санкций ЕС будет угрожать вводом новых ограничений против китайских компаний», – говорит Дмитрий Суслов.

По его мнению, Каллас рассчитывает на то, что эти меры принудят китайское руководство ограничивать сотрудничество с Россией. Практика, однако, показывает, что китайские власти, несмотря ни на какое давление Запада, сохраняют с Россией полномасштабное экономическое взаимодействие. И это уже не говоря о том, что кризисы в мировой экономике (та же блокада Ормузского пролива) резко повысили в глазах китайских властей ценность партнерских отношений с Москвой.

Наконец, атакуя Китай, Кая Каллас готовит почву для ужесточения европейской торгово-экономической политики в отношении Поднебесной. Дело в том, что 18 июня в Брюсселе состоится саммит, на котором лидеры стран-членов ЕС будут обсуждать, что делать с торговым дефицитом в отношениях с КНР (достигшим 360 млрд евро).

«Наши торговые отношения с Китаем достигли точки, требующей перезагрузки – не конфронтации, а перебалансировки», – заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. И вот тут как раз Брюсселю и пригодятся фальшивки по поводу обучения китайцами российских военнослужащих – чтобы попытаться заставить китайцев пойти на торговые уступки с Евросоюзом. Ставка настолько же наглая, насколько и безнадежная.